【ミッフィー】「りんごの香り」のかわいい保湿ケア♪ミッフィーアイテムにハンドクリームのケアセットが登場。

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、「ミッフィー」デザインのりんご香るシリーズからハンドクリームのケアセット2種を10月9日に発売します。




ミッフィーと楽しむ甘酸っぱいりんごの香り


オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描くミッフィーは、世代を問わず世界中の人から愛されています。毎日の暮らしの中にあたたかくやさしく寄り添うミッフィーデザインの「りんごの香り」にプチギフトが加わって、贈り物はもちろん自分用のアイテムとしても充実。



miffy for you hand cream set


ミッフィー　フォーユーハンドクリームセット　りんご＆フルーツオ・レ　＜NEW＞


価格 1,320円（税込）　


セット内容：ハンドクリーム25mL 2個（フルーツオ・レの香り、りんごの香り）



ダイカットチューブが目を引くギフトにうれしいハンドクリーム2本セット。ふんわり香る2種のアロマを楽しみながら、伸びの良いテクスチャーで手肌をしっとりなめらかにうるおします。



フルーツオ・レの香りとりんごの香り

保湿成分：シア脂、ヤシ油、アーモンド油、ハチミツエキス



miffy for you petit gift


ミッフィー　フォーユープチギフト　＜NEW＞


価格 880円（税込）


セット内容：ハンドクリーム10mL、バスソルト40g 　各1個



シアバター*配合のこっくりハンドクリームとふわっとアロマ香るバスソルトのセット。



オーガンジーの袋入り フォーユープチギフト

ハンドクリーム保湿成分：*シア脂、ヤシ油、アーモンド油、ハチミツエキス


バスソルト保湿成分：ヤシ油、アーモンド油、ハチミツエキス



ホームフレグランス＆バスギフト

季節を感じさせる甘酸っぱく濃厚なりんごの香りを楽しめるアイテムが今年も数量限定で勢ぞろい！




1.フレグランスキャンドル　2.フォーユープチギフト　3.フレグランスチャーム　4.フォーユーハンドクリームセット　5.バスセット（スクエア缶）　6.ハンドケアセット（エッグ缶）



ミッフィー　フレグランスキャンドル


価格 1,980円（税込）　内容量 90g


燃焼時間：約15時間


温かみのあるりんごの香りがふんわり広がる、ソイワックスブレンドのフレグランスキャンドル。


使い終わったガラス容器は小物入れなどにリユースするのもおススメです。






ミッフィー　フレグランスチャーム


価格 880円（税込）　


香りの持続期間：約1か月


ふわりと香るダイカットオーナメント。クローゼットやトイレなどの小空間に吊り下げて、暮らしの中にやさしく香ります。


クローゼット、トイレ、車内など小空間に。


香りを楽しんだあとは、チャームとしてバッグにつければミッフィーといつも一緒！






ミッフィー　バスセット（スクエア缶）


価格 1,980円（税込）


セット内容：バスソルト40g 2個、ボディーウォッシュ100mL 1個、バススポンジ 1個


りんご香るバスソルト、ボディーウォッシュとバススポンジがミッフィーデザインの缶に入ったバスコレクション。4種のフルーツエキス配合でお肌にうるおいを与えます。







ミッフィー　ハンドケアセット（エッグ缶）


価格 1,540円（税込）


セット内容：ハンドクリーム20mL、スクラブハンドソープ20mL 各1個


ハンドクリームとハンドソープがキュートなたまご型の缶に入ったセット。スクラブ入りハンドソープで手肌の角質をケアしながら洗浄し、シアバター（シア脂）配合のハンドクリームでふっくらやわらかに仕上げます。






Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com



GPPオンラインショップなどで販売


