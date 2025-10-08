【楽天イーグルス】11/22(土）『ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山』、11/23（日・祝）『ろっけんファンフェスタ2025』開催決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、11月22日（土）に楽天モバイルパーク宮城で『楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山』、11月23日（日・祝）に東北5県で『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。楽天イーグルスの選手が各会場で、今シーズン熱い声援を送ってくださったファンの皆さまへ感謝の気持ちをお伝えします。

ファン感謝祭は「EAGLES MEETS YOU!」と題し、ファンの皆さまと選手が直接ふれあえるイベントを実施いたします。また、ろっけんファンフェスタは、野球やスポーツを通じて東北の皆さまに元気と感動を届ける「TOHOKU SMILE ACTION」の活動の一環として開催し、ファンの皆さまと選手が一緒に楽しめるイベントを企画しています。

＜楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山～EAGLES MEETS YOU!～ 概要＞

■開催日：11月22日（土）

■開催時間（予定）

・9:00～12:00 スタジアム各所で選手が登場するイベントを開催

・12:00～15:00 フィールド内のイベント等を開催

※内容は変更になる場合があります

■場所：楽天モバイルパーク宮城

■テーマ：EAGLES MEETS YOU!

■チケット販売スケジュール

・10月25日（土）10:00～ 年間シートオーナー、楽天イーグルス公式ファンクラブ先行販売

※楽天イーグルス公式ファンクラブは各コース順次販売開始いたします

・10月26日（日）10:00～ 一般販売

■詳細は下記ご参照ください

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924743.html

※イベント情報やタイムスケジュールなどの詳細は、後日球団WEBサイトにてお知らせします

＜楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025 概要＞

■開催日：11月23日（日・祝）

■開催時間（予定）

・開場：13:30

・開催時間：14:00～16:00

※全会場共通

※時間は変更となる場合がございます

■各県開催場所（予定）

・青森県：弘前市民体育館［青森県弘前市大字五十石町7］

・岩手県：岩手県営武道館［岩手県盛岡市みたけ3-24-1］

・秋田県：CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館）［秋田県秋田市八橋本町6-12-20］

・山形県：山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング［山形県山形市平久保100］

・福島県：パルセいいざか［福島県福島市飯坂町字筑前27-1］

※各県、各会場へ直接のご連絡・お問い合わせはご遠慮ください

■内容

ファンの皆さまと選手が一緒に楽しめるイベントを実施

※会場により内容は異なります

※参加選手は未定です

■定員：各会場300名程度

■詳細は下記ご参照ください

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924548.html

※参加券申込方法など詳細は、後日球団WEBサイトにてお知らせします

■ご参考リリース

【楽天イーグルス】『TOHOKU SMILE ACTION』スポーツの力で子どもたちを笑顔に！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000615.000037175.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000615.000037175.html)

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします