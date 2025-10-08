【秋セール×20％OFFのダブル割引】ワイヤレスCarPlay／Android Auto／HDMIミラーリング対応「Car TV Mate Pro Max」期間限定セール

惠州凌鹰智能科技有限公司🇯🇵 技適認証取得／1年間保証付き

秋の行楽シーズンにぴったり。

GETPAIRR（ゲットペアー）から、車内エンタメを一新するモデル

「GETPAIRR TV（Car TV Mate Pro Max）」 が、秋限定のスペシャルセールを開催中！

通常価格19,800円（税込）が、秋セール価格13,860円（税込）からさらに20％OFFの

11,088円（税込） に！

期間：2025年10月8日16:00 ～ 10月10日23:59（JST）

🏷️ クーポンコード：63TBGYNZ

この秋、ドライブをもっと自由に、もっと楽しく。特別価格をお見逃しなく！

商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1

🧡 HDMIで広がる新しいカーライフ

映像も音楽も、すべて車内で自由に。GETPAIRR「Car TV Mate Pro Max」は、HDMI入力対応でFire TV StickやNintendo Switchなどの外部機器と接続可能。お気に入りの映画やライブ映像、音楽アプリをそのまま大画面で楽しめます。長距離ドライブやキャンプ、家族との旅行が、より快適で楽しい時間に。HDMIが切り拓く、まったく新しいカーエンタメ体験をぜひ。

🎬 有線接続で簡単ミラーリング

スマートフォンをType-CまたはLightningケーブルでつなぐだけで、YouTube・Netflix・Amazonプライムなど人気アプリを車載画面にミラーリング。操作はいつも通りスマホでOK。難しい設定や専用アプリは不要です。お気に入りの動画を助手席や家族と一緒に見ながら、ドライブの時間があっという間に過ぎる。そんな新しい楽しみ方を「Car TV Mate」で。

🚗 CarPlayもAndroid Autoもこれ1台

純正CarPlay搭載車なら、ケーブルを抜くだけでワイヤレス化。iPhoneでもAndroidでも、CarPlay／Android Autoに自動接続できます。ナビ、音楽、通話、メッセージ、SiriやGoogleアシスタントまで、全てハンズフリーで操作可能。面倒な再接続も不要で、エンジンONですぐにいつもの画面が表示されます。

・️ 幅広い車種に対応＆安定動作

Audi、Benz、Porsche、Toyota、Hondaなど、98％以上のCarPlay搭載車で動作確認済み。給電不足の車種でも、Y字電源ケーブルを使えば安定した動作を実現。シンプルなデザインと高い互換性で、どんな車にも自然にフィットします。初めての方でも安心して使える、信頼の日本技適認証モデルです。

🔌 コンパクトでも高性能

手のひらサイズの58mmボディに、デュアルコアCPUを搭載。2.4GHz＋5GHz Wi-FiとBluetooth 5.0対応で、安定した高速通信を実現しました。USB5V給電なので、車の電源に挿すだけで即起動。起動も接続もわずか数秒。小さくてもパワフル、そして長時間ドライブでも安定した映像・音声をキープします。

💴 いまだけの3日間限定キャンペーン

クーポンコード「63TBGYNZ」を入力すれば、秋セール価格からさらに20％OFFの11,088円（税込）に！

【期間】2025年10月8日16:00 ～ 10月10日23:59（JST）

ワイヤレスCarPlay・Android Auto・HDMI・ミラーリング対応のGETPAIRR TV（Car TV Mate Pro Max）で、

あなたの愛車がエンタメ空間に生まれ変わる。

この秋、GETPAIRRと一緒に、もっと自由なドライブを楽しもう。

商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1

【 アフターサポートについて】

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合には、交換または返金にて速やかに対応いたします。

その他ご不明点やご相談は、カスタマーサポート窓口までお問い合わせください。📩

📧 メールサポート：contact@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く