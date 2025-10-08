TISSOT × 河村勇輝 選手 「わが未知をゆけ。」ブランドキャンペーン第2弾がスタート

スウォッチグループジャパン株式会社TISSOT×河村選手の新キャンペーンビジュアル

1853年創業のスイスの時計ブランド TISSOT（ティソ）は、伝統的な時計製造に情熱を注ぎながら、常に進化と挑戦を続けてきました。その精神を体現するブランド理念 「わが未知をゆけ。」（FOCUS FORWARD） のもと、2024年よりティソ ジャパンアンバサダーであるプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手と共にキャンペーンを展開しています。

本日、2025年10月8日より、新たなクリエイティブとともに、TISSOT x 河村勇輝 選手「わが未知をゆけ。」ブランドキャンペーン第2弾を開始いたします。そしてキャンペーン開始を記念し、新クリエイティブ内で河村選手が着用する「ティソ PRC 100 ソーラー」 河村勇輝 選手スペシャルセットを限定販売いたします。

本キャンペーンでは、デジタルや屋外広告をはじめ、ティソ直営店舗や全国の正規取扱店で順次新クリエイティブを展開。またティソ公式LINE 友だち限定のスペシャル動画も本日より公開いたします。店頭からデジタルまで幅広いコミュニケーション活動を通じて、河村選手の挑戦の姿勢とティソのブランドメッセージをお届けします。

【ティソ x 河村勇輝 選手 「わが未知をゆけ。」 ブランドキャンペーン第2弾 クリエイティブ】

本キャンペーンでは、河村選手出演の新たなムービーとビジュアルが展開されます。

ティソは創業以来、170年以上もの間、伝統的な時計製造に情熱を注ぎながら、常に進化と挑戦を続けてきました。その精神 「わが未知をゆけ。」（FOCUS FORWARD） は、NBAへの挑戦を続ける河村選手が積み重ねてきたバスケットボールへの姿勢と重なります。

今回のクリエイティブでは、時間と共にうつろう日の光とともに、最新のソーラーテクノロジーを搭載した「ティソ PRC 100ソーラー」を腕につけ、バスケットボールコートに佇む河村選手の姿と共にストーリーが展開されます。日々妥協することなく、バスケットボールへ真摯に向き合い積み重ねてきた時間、そしてさらなる「未知」へと挑む姿を、ティソの時計製造の精神と重ね合わせて表現しています。

キャンペーンムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=29XIhdTAfEQ ]

最新ムービーでは、ティソの時計づくりの精神と河村選手の挑戦の軌跡が交差します。

何百万回ものドリブル、何十万回ものパス、何万回ものシュート ―― 長年のバスケットボールと真摯に向き合い、積み重ねてきた時間の先にたどり着いた、NBAデビューの瞬間。そしてさらなる「未知」へと挑む姿が描写されています。

さらにムービー内ではNBA 2024-25シーズンの河村選手の出場試合から、ティソのショットクロック登場シーンを使用。ブランドと選手の挑戦、そして積み重なる「時間」のリンクを象徴的に演出しています。観る方に勇気と希望を与える、力強くも洗練された表現をお楽しみください。

キャンペーンビジュアル

河村選手 着用モデル「PRC 100 ソーラー」

本ビジュアルでは、バスケットボールコートに差し込む光の中で河村選手が、日々の練習を通じてNBAの舞台へ挑む意思を表現しています。河村選手が着用する、革新的なソーラーテクノロジーを搭載した「ティソ PRC 100 ソーラー」は、挑戦と努力を重ねる河村選手の姿勢と共鳴し、ブランドメッセージ「わが未知をゆけ。」を体現しています。力強くも澄んだビジュアルを通じ、挑戦するすべての人々へ向けたメッセージを発信します。

【「ティソ PRC 100 ソーラー」 河村勇輝 選手スペシャルセットについて】

この度の新ブランドキャンペーンの発表を記念し、「ティソ PRC 100 ソーラー」 河村勇輝 選手スペシャルセットを限定販売いたします。

対象店舗で「ティソ PRC 100 ソーラー」（39mm）をご購入いただいたお客様に、新クリエイティブ内で河村選手がT151.422.11.041.00とともに着用する ブラックラバーストラップ 20MM（T852.044.545）とスペシャルボックススリーブ＆カード（河村選手のサイン印字）を限定セットとしてプレゼント。

■対象商品／品番

・ティソ PRC 100 ソーラー シルバー （T151.422.11.031.00）

・ティソ PRC 100 ソーラー ブルー （T151.422.11.041.00 ）*新クリエイティブ 河村選手 着用モデル

・ティソ PRC 100 ソーラー ブラック (T151.422.33.051.00)

・ティソ PRC 100 ソーラー シルバー／レザー (T151.422.16.031.00)

・ティソ PRC 100 ソーラー ブラック／レザー (T151.422.36.051.00)

■キャンペーン対象店舗

ティソ 公式オンラインストア(https://www.tissotwatches.com/ja-jp)

（ティソ 直営店舗）

ティソ ブティック銀座

ティソ ブティック心斎橋

ティソ 新宿Flags

ティソ 伊勢丹新宿店

ティソ 大丸東京店

（ティソ正規取扱店 キャンペーン対象店舗）

大丸札幌店 5階時計売場

松屋銀座 4階 宝飾・時計サロン

横浜高島屋 5F ジュエリー&ウォッチサロン

ANSHINDO ウォッチブティック 松坂屋静岡店 北館２階

ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン ２階

大丸京都店 6階 時計サロン

京都高島屋 5階 時計サロン

大丸心斎橋店 本館6階 時計サロン

タカシマヤ ウォッチメゾン 大阪

大丸神戸店 8階 時計サロン

下村時計店 金座街店

小林時計店 天神店

スペシャルセット イメージ

※スペシャルボックススリーブ、スペシャルカードの各店舗での在庫がなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承ください。

【ティソ 公式LINE友だち限定 スペシャル動画】

ティソ 公式LINEアカウント

ティソ公式LINE（https://page.line.me/888jwmfc）の友だち限定で、河村勇輝 選手の新キャンペーン動画のメイキングムービーや、ファンの皆さまへの限定メッセージをご覧いただけます。

普段は見られない撮影の裏側や、河村選手の素顔に触れられる貴重なコンテンツをお楽しみいただけるのは、公式LINE友だちだけ。キャンペーンの最新情報や限定企画も随時お届けしますので、登録するだけでティソの世界をより身近に感じられます。

この機会にぜひ友だち登録して、河村選手のスペシャルな動画をいち早くチェックしてください。

※2025年11月30日(日)までに新たに友だち登録していただいた方には、アカウントから配信されるあいさつメッセージ内で、動画へのリンクをお知らせします。

【河村勇輝 選手 プロフィール】

2001年5月2日生まれ。山口県出身。／2024年2月よりティソ ジャパンアンバサダーに就任。

米プロバスケットボールリーグ「シカゴ ブルズ」および傘下チーム「ウィンディ・シティ・ブルズ」に所属。ポジションはポイントガード（PG）。

福岡第一高等学校在学中には、ウインターカップ2連覇を含む4度の全国制覇を達成。個人としても2年連続で大会ベスト5に選出される。また、高校在学中にBリーグ特別指定選手として、当時の最年少出場記録および最年少得点記録を更新。2020年に東海大学へ進学し、インカレ優勝に貢献したほか、「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」にも選出される。

2022年3月、「横浜ビー・コルセアーズ」とのプロ契約を発表。2022-23シーズンでは、レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）と新人賞のダブル受賞を含む、リーグ史上初の個人タイトル6冠を達成。

日本代表としては、2022年7月のFIBAバスケットボール ワールドカップ2023 アジア地区予選でデビュー。2023年夏に開催されたFIBAバスケットボール ワールドカップ2023では、代表最年少選手として出場し、日本をアジア最上位に導くとともに、パリ2024オリンピック出場権獲得に大きく貢献した。2024年パリ2024オリンピックに出場。同年9月、米プロバスケットボールリーグ「メンフィス・グリズリーズ」と契約を締結。10月、史上4人目の日本人選手としてデビューを果たす。2025年には「シカゴ ブルズ」と締結し、今後も日本バスケットボール界を牽引する存在として、さらなる飛躍が期待されている。

ティソ［TISSOT］について

ティソは1853年の創業から170年以上にわたり、さまざまな革新的な技術の開発と熟練の職人の技術により、より素晴らしい、最高峰の時計を世に送りだすことを志してきました。さらなる高みを目指し、日々、努力を重ね、世界中で活躍するバスケットボールプレイヤーたち、そして彼らによって築き上げられてきたバスケットボール文化は、私たちと同様の精神を持つ存在であり、私たち、ティソがFIBA（国際バスケットボール連盟）やNBA のオフィシャルタイムキーパーをはじめとし、バスケットボールと深い関わりを持ってきた理由の1 つでもあります。

2008 年に初めてFIBAと提携、2015年にNBAと提携し、現在、それぞれのオフィシャルタイムキーパーとして、試合会場ではおなじみの存在となっています。さらに毎試合毎秒の正確なタイミングを計るだけでなく、デイミアン・リラードなど、NBA のトッププレーヤーをブランドアンバサダーとしても迎えています。さらに、2024年2月よりティソ ジャパンアンバサダーとしてプロバスケットボール選手の河村勇輝 選手が就任し、ティソの時計づくりの精神「わが未知をゆけ。」（FOCUS FORWARD）を体現する存在としてサポートしています。

ティソは、時計製造や計時の枠を超えて、個々の人生のあらゆる瞬間に寄り添い、成功だけでなく成功にいたる過程そのものを称える時計ブランドです。

ティソ公式オンラインストア：

https://www.tissotwatches.com