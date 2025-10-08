《ZETT》【2026 ゼット ベースボールチームユニフォームカタログ】デジタルカタログ完成！ゼットベースボールオフィシャルサイトに掲載。

写真拡大 (全3枚)

ゼット株式会社


「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、【2026 ゼット ベースボールチームユニフォームカタログ】が完成し、ゼットベースボールオフィシャルサイトにデジタルカタログを掲載しました。デジタルカタログは、スマホ・PC・タブレットのいずれでもスムーズな閲覧が可能です。



リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/251008



【2026 ゼット ベースボールチームユニフォームカタログ】は、「5カ所マーキング込み\9,900～(税込)」で人気の昇華プリントユニフォームを中心にデザインカスタマイズできるオーダーシステムの最新バージョンをご紹介、今回のカタログの注目ポイントは以下の通りです。



- 新デザイン 「ライン&マルチレギュラーストライプ」を追加待望のラインとストライプを組み合わせたデザインを作製できるようになり、デザインバリエーションが豊富になりました。
- 新カラー「ペールオレンジ」を追加クラシックな雰囲気を表現できる「ペールオレンジ」が加わりました。
- ポロシャツ 新デザイン「ベーシックII」を追加 （2026年1月より追加予定）シンプルデザインをベースに、肩にパイピング風デザインを入れることができる汎用性の高いデザインです。
- 選べる4種類のスタイル。スタイルごとに異なるシルエットをわかりやすく表現。ビックシルエットを含む4種類のスタイルを比較しやすいように見開きページで表現しています。
- シャツカラーをメインにしたページ構成ユニフォームシャツ本体のカラーごとにデザインサンプルをまとめ、チームカラーに合わせたデザインをイメージしやすくなっています。






また、カタログ掲載のオーダーサンプルシャツにはそれぞれ二次元コードを設けております。スマートフォンで読み込むと、オーダーシミュレーション画面が表示されますのでストレスなくイメージデザイン作りを楽しんでいただけます。



デジタルカタログは、https://zett-baseball.jp/blogs/webcatalog　からご確認いただけます。



「簡単デザイン作成」3Dチームウエアシミュレーションサイトは、こちら！
https://zett-baseball.jp/pages/wear-simulation



・ゼット ベースボールオフィシャルサイト


https://zett-baseball.jp/


・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】


https://zettshop.net/brand/baseball




【公式】ZETT BASEBALL SNS


■Youtubeチャンネル


https://www.youtube.com/@zettbaseball437


■X


https://x.com/zettbaseball_jp


■Instagram


https://www.instagram.com/zettbaseball_jp/


■Facebook


https://www.facebook.com/zettbaseball/




【消費者・読者からのお問合せ先】


ゼット株式会社 お客様相談センター


フリーダイヤル：0120‐276‐010


お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/


WEB：https://zett-baseball.jp/