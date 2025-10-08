【M＆Aご成約】愛知県瀬戸市のセラミックス製造アルミックスと事業承継型投資業SoFunのM＆Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、愛知県瀬戸市で

セラミックスの製造及び加工などを行う株式会社アルミックスと、滋賀県近江八幡市の事業承継型投資会社であるSoFun株式会社のM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/136/

M&A概要

株式会社アルミックスは1984年創業以来、短納期・小ロット対応を強みにファインセラミックスの製造を手がけ、大手企業から厚い信頼を得てきました。2018年に2代目社長となった西口友二氏は、父から受け継いだ技術と従業員を守りつつ成長を模索してきましたが、先代の逝去や自身の病を経て後継者不在という課題に直面。当社を通じて異業種のパートナーを模索し、事業承継型投資を手がけるSoFun株式会社に株式譲渡を決断しました。SoFunは株式を永続保有し、オーナー経営者に寄り添いながらチーム型経営で成長支援を行うことを大切にしています。アルミックスの従業員や取引先との関係を維持しつつ、技術の継承とさらなる発展を目指す新体制がスタートします。

譲渡企業

株式会社アルミックス

代表取締役： 西口 友二 氏

本社所在地：愛知県瀬戸市

事業内容：セラミックス製造及び加工、セラミックス製品卸

M&Aの検討理由：将来的な後継者問題の解決、さらなる成長発展のため

譲受企業

SoFun株式会社

代表取締役：吉川 友 様 氏

本社所在地：滋賀県近江八幡市

事業内容：事業承継型投資、投資先企業の経営、次世代経営者の育成・サポート

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 主任 川田原 璃旺

大学卒業後、社会的意義の高い大手製薬会社に入社。医薬品の営業・新薬のマーケティングを経験し、その過程で業界特有の事業承継問題に直面する。より社会的意義のあるM&A仲介業務に従事するため、当社に入社。現在では若いオーナーによる成長・発展型のM&Aから事業承継M&Aまで幅広く支援している。

