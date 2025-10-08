日中友好の架け橋、大阪で4回目の開催決定! 今年は特別企画として日本映画も上映 『2025 大阪・中国映画週間』

吉本興業株式会社

この度、中国映画の最新作・話題作を一挙上映する『2025大阪・中国映画週間』を、2025年10月24日(金)から30日(木)までの7日間、大阪・なんばパークスシネマを会場に開催することが決定しました。

2006年から続く『東京・中国映画週間』の姉妹企画として、日中国交正常化50周年という記念すべき年であった2022年に大阪で初開催されました。以来、毎年多くのお客様にご来場いただき、今年で4回目の開催を迎えます。

『大阪・中国映画週間』は、関西の映画ファンの皆様に、勢いのある中国映画の「今」を紹介します。また、今年は特別企画として、国内で話題となった日本映画の上映も行い、両国の文化交流を促進し、相互理解を深めます。

具体的な上映作品やゲスト、チケット情報などの詳細は、決定次第改めて発表いたします。今後の情報にぜひご注目ください。

『2025 大阪・中国映画週間』開催概要

【開催期間】

2025年10月24日(金)～30日(木)

【会場】

なんばパークスシネマ

(大阪市浪速区難波中２丁目１０－７０ なんばパークス 8階)

【主催】

中華人民共和国駐大阪総領事館

【共催】

上海吉本文化芸術伝播有限公司

【運営】

吉本興業株式会社

【公式HP】

https://cfso.film/

【お問い合わせ】

中華人民共和国駐大阪総領事館

06-6445-9481