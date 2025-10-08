【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】10/10（金）大丸京都店3階MARBLE VALET（マーブルヴァレー）にてお取り扱い開始

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2025年10月10日（金）より大丸京都店３階、MARBLE VALET（マーブルヴァレー）にてビアッジョブルーのお取り扱いをスタートします。

MARBLE VALET（マーブルヴァレー）とは

MARBLE VALET（マーブルヴァレー）は、ジャヴァコーポレーションのブランド、ロートレアモン／ラエフ／メイソングレイの複合ショップです。

複数のカラーが幾重に重なるマーブルの様に、テイストの違ったブランドで、お客様が抱くファッションに対する細部のこだわりや違和感を、つぶさにカバー出来る場所にしたいとの思いを込めて2020年にオープンしました。VALET<ヴァレー>とはコンシェルジュの意味を持ちます。

この度、ビアッジョブルーのお取り扱いもスタートいたします。ビアッジョブルーの京都でのお取り扱いは、マーブルヴァレーのみとなります。

お買い上げ金額ごとに、オリジナルノベルティのご用意もございます。（数量限定です）

ビアッジョブルー・商品紹介

映画のワンシーンのように心を奪う、10月のテーマは「Cinematic」

艶やかに光を受けるスカーフモチーフのプリントシリーズや、存在感を放つファージャケット、襟元に煌めきを添えたビジュー付きのニットなど、” 何気ない一日を映画のように美しくい彩る ” 特別な一着をご提案します。

One piece \59,400 Blouson \75,900Knit \31,900 Skirt \3,1900Cardigan \37,400 One piece \59,400Blouse \33,000 Skirt \36,300Blouson \75,900 Skirt \31,900Knit \31,900 Pants \28,600

Viaggio Blu（ビアッジョブルー）について

ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。

販売に関して

https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu

https://www.j-lounge.jp/

▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu

▶公式Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開