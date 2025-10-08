【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】10/10（金）大丸京都店3階MARBLE VALET（マーブルヴァレー）にてお取り扱い開始
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2025年10月10日（金）より大丸京都店３階、MARBLE VALET（マーブルヴァレー）にてビアッジョブルーのお取り扱いをスタートします。
MARBLE VALET（マーブルヴァレー）とは
MARBLE VALET（マーブルヴァレー）は、ジャヴァコーポレーションのブランド、ロートレアモン／ラエフ／メイソングレイの複合ショップです。
複数のカラーが幾重に重なるマーブルの様に、テイストの違ったブランドで、お客様が抱くファッションに対する細部のこだわりや違和感を、つぶさにカバー出来る場所にしたいとの思いを込めて2020年にオープンしました。VALET<ヴァレー>とはコンシェルジュの意味を持ちます。
この度、ビアッジョブルーのお取り扱いもスタートいたします。ビアッジョブルーの京都でのお取り扱いは、マーブルヴァレーのみとなります。
お買い上げ金額ごとに、オリジナルノベルティのご用意もございます。（数量限定です）
ビアッジョブルー・商品紹介
映画のワンシーンのように心を奪う、10月のテーマは「Cinematic」
艶やかに光を受けるスカーフモチーフのプリントシリーズや、存在感を放つファージャケット、襟元に煌めきを添えたビジュー付きのニットなど、” 何気ない一日を映画のように美しくい彩る ” 特別な一着をご提案します。
One piece \59,400 Blouson \75,900
Knit \31,900 Skirt \3,1900
Cardigan \37,400 One piece \59,400
Blouse \33,000 Skirt \36,300
Blouson \75,900 Skirt \31,900
Knit \31,900 Pants \28,600
Viaggio Blu（ビアッジョブルー）について
ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。
販売に関して
