【TAC】「その転職を後悔させないライフプランニングをプロから学ぶ」無料セミナーを10月15日（水）に実施します

TAC株式会社

ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）、簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、転職や人生の転機を迎える方が知っておくべき"ライフプランニングの手法などが学べる"無料オンラインセミナーを、2025年10月15日（水）に実施します。

【無料】2025年10月15日（水）オンラインで開催！

住宅、教育、老後資金などを支える労働収入は、経済的豊かさを実現するために最も重要かつ確実なお金です。そして、労働収入に直接影響する転職は、生活を大きく左右するライフイベントになります。具体的には、自分に適用される年金・健康保険・雇用保険などの社会保障制度の仕組みや会社の福利厚生制度を理解するコツをお伝えします。その転職に影響を及ぼすだけでなく、長期に渡って経済的豊かさを実現させるヒントが満載です。

年収だけでなく、家計を俯瞰的にとらえられるようになるセミナーです。簡単に参加登録できますので、お気軽にご参加ください。

※セミナーの詳細は、マイナビニュース掲載記事(https://news.mynavi.jp/kikaku/20250922-3421444/)でもご覧いただけます。お申込みはTAC FP講座ホームページ(https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/seminar04.html)からも可能です。

▼セミナー概要

開催日：2025年10月15日（水）

開催時間：19:00～20:00

担当講師：福本 芳朗 講師

視聴方法：オンライン（Zooｍ）

参加料：無料（要予約）

定員：100名

申込締切：セミナー開始時まで

※入退室は自由です。顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

セミナーお申込みはこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/seminar04.html▼セミナーで学べること

・生涯役立つライフプランニングの手法

・転職時に確認しておきたい社会保険制度のこと

・転職前後の福利厚生制度の比較ポイント

・老後やセカンドキャリアまで見据えたライフプランニング

▼こんな方におすすめ

転職を考えている30～50代の社会人／ライフプランを見直したい方／FP資格に興味がある方

▼講師プロフィール福本 芳朗 氏福本 芳朗（ふくもと よしろう）氏

慶応義塾大学商学部卒、Northeastern大学修士（M.A)

●プロフィール

TBSテレビ報道局記者 経済・政治・国際「ニュース23」ディレクター、「報道特集」プロデューサー・ディレクター、報道番組部長、ロンドン支局長などを経てFP事務所を設立。

CFP(R)、1級FP技能士、社会福祉士、キャリアコンサルタント、J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー

教育機関、公共機関、企業などで講師を務めながら個人向けに数多くライフプランコンサルティングを行う。また、自身の経験をもとにした転職相談やセカンドキャリア相談実績も豊富。

▼関連情報

・TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座：https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp.html

TAC FP講座は開講実績30年以上。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと実務のプロ・受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、FP3級から1級・CFP(R)取得を目指す方まで幅広く対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多様なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。

・マイナビニュース掲載記事：https://news.mynavi.jp/kikaku/20250922-3421444/

■TAC株式会社概要

会社名:TAC株式会社

会社サイト:http://www.tac-school.co.jp/index.html

代表者:代表取締役社長 多田敏男

所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号