【香川ファイブアローズ】練習生加入のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズでは、山本鳴海 選手が練習生として加入することとなりましたのでお知らせいたします。

山本 鳴海 NARUMI YAMAMOTO

■プロフィール

ポジション：SG

身長：185cm

体重：90kg

生年月日：1999年4月2日

出身地： 北海道

出身校：東海大学





■経歴2022-2023 鹿児島レブナイズ 練習生2023.7-12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 練習生2023.12-2024 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ2024.8-10 長崎ヴェルカ 練習生2024.11-2025.1 香川ファイブアローズ 練習参加2025.1-2 徳島ガンバロウズ 練習生2025.2-4 徳島ガンバロウズ2025.10- 香川ファイブアローズ 練習生

■本人コメント

ファイブアローズブースターの皆様、初めまして。

山本鳴海です。

はじめに、シーズンが開幕して勢いに乗るこのタイミングでこの様な素晴らしいチームに加入させて頂ける機会を下さった、生岡GM、籔内HCをはじめとするチーム関係者の皆様、フロントスタッフの皆様、オフシーズンに様々な面でサポートして下さった皆様に感謝申し上げます。

ありがとうございます。

私自身、このリーグで何も成し遂げていないのにも関わらずシーズンの途中から呼んで頂けたことにとても嬉しい気持ちもありますが、これから先の自分の人生のことも考えた上で加入させて頂くことを決断しました。

毎日健康に大好きなバスケットボールに打ち込める事は当たり前の事ではない。

と改めて強く実感させられました。

その機会、チャンスを下さったファイブアローズに感謝の気持ちと覚悟を常に持ち、チームの目標であるB3優勝に向けて精進していきます。改めてこれからよろしくお願いいたします。





■生岡直人 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー コメント

この度、山本鳴海選手を練習生として迎え入れることとなりました。

鳴海が持ち合わせるその人間性やプロフェッショナルとして常に貪欲に向上する姿勢は、チームの士気・強度をさらに上げてくれると確信しています。

鳴海を含めた全員で目標に向かって引き続き邁進していきます。