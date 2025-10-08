〈世界最強のHMバンド結成50周年記念〉全メタルファンが刮目する完全版ビジュアルブック『アイアン・メイデン　オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』本国版発売＆新ビジュアルが続々登場！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）が、2025年12月19日（金）に刊行するヘヴィ・メタル・シーンを牽引し続ける最高峰バンド、アイアン・メイデンの結成50周年記念公式ビジュアルブック『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』。

現地時間10月7日、本書の本国版『Iron Maiden: Infinite Dreams: The Official Visual History』（Thames & Hudson）発売にあわせ、新ビジュアルの公開が相次ぎ、世界中のヘヴィ・メタルファンを熱狂させています。

発売日、バンド公式Xアカウント（@IronMaiden）では、バンドマスコット「エディ」が愛用の斧を片手に、本書を食い入るように読む姿を「エディがこの本を入手！ 彼用に特大の特別版を作らなければならなかったが……」と投稿。「これは単なる歴史書ではない――これこそが歴史そのものだ」と、改めて手ごたえの大きさを書き記しています。

また、先週末には、バンド公式Instagramアカウント(ironmaiden)でこの本の製作工程を動画投稿。卓越した印刷、製本技術を称賛しながら、「あらゆるメイデン・ファンにとって宝物となる本が完成」とコメントを寄せ、いずれの投稿もファンたちを歓喜させ、熱烈な反響を呼んでいます。

本国版発売に沸き立つ中、日本版『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』の制作は着々と進行中。新たに完成した本書内容の一部を先行公開いたします。また、日本のみで許諾が下りた完全限定特典「日本版限定特製トートバッグ」（非売品）付きスペシャルセットの予約締め切りも間近に迫っています（2025年10月20日まで）。

この衝撃の必殺本、全世界のメタル魂に突き刺さるマスターピースの誕生を今暫く心してお待ちください。

この本をつくるためにあれこれ掘り起こしたのだけど、嬉しい驚きをもたらしてくれるものもあったな。バンドの初期から多くのものをとっておいたつもりだったけど、ほんとうに状態が良くて、写真のおかげでそれらも息を吹き返したよ。ファンのみんなには、こうやっていっぺんに眺めることができるのを楽しんでほしい！ 俺たちの結成50周年記念の一環として、すべてをまとめておくのにふさわしい時期なのさ。

――スティーヴ・ハリス（アイアン・メイデン リーダー／ベーシスト）

これは、揺るぎなき栄光の軌跡だ。結成から50年、我々は先頭を走るアイアン・メイデンの後を追いかけながら、常にヘヴィ・メタルの現在地を確認してきた。前人未踏の伝説の“真実”と、彼らが開拓してきた歴史の総てが、この1冊に凝縮されている。

――伊藤政則（音楽評論家／「BURRN!」編集顧問）

日本限定の予約特典「特製トートバッグ」（非売品）が話題沸騰！

『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』の予約特典、50周年「エディ」のアイコンをプリントした「日本版限定特製トートバッグ」（非売品）が、メタルヘッズたちの間で話題沸騰中！

厚手のコットン素材を使用し、しっかりマチもあるので、本書のような大型本、12インチのレコードが何枚もすっぽり収まるサイズ（W420xH380mm）のプレミアなバンド公認アイテムです。

完全限定特典付きスペシャルセットの予約期限2025年10月20日（月）はもう間近、これを逃すと二度と手に入りはしない!!

※予約・購入方法は各書店案内をご確認ください。

※画像はイメージです。特典のデザイン・仕様は変更となる可能性がございます。

『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』の一部を先行公開！

「レガシー・オブ・ザ・ビースト・ツアー」でのステージセット（2018年のストックホルム公演より）。メイデンの歴史をたどるこのライブではさまざまなバージョンのエディがよみがえった。

（左）1979年12月19日に開催されたメタル一色のクリスマス・ショーでのレア・ショット。当時、自主製作盤のみのリリースながら、耳の早いコアなファンが集結した。

（右）初期のショーで使用されたオープニングSE「Maiden March」（のちの「The Ides of March」）を収録した貴重なテープ。

アイアン・メイデンが世に送り出した数々の名盤のアートワークが一堂に会し、バンドマスコット「エディ」の生みの親、デザイナーのデレク・リッグスによる制作秘話、バンドメンバーの回想コメントなどが盛り沢山！

1985年7月4日、全189公演のワールド・スレイヴァリー・ツアーの最終日前日。

「あのツアー中は休みがなかった。日程が詰まっていてね。1年間ずっと飛びまわり、私生活がまったくなかった」とエイドリアン談。

書誌情報

書名：アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー

――Iron Maiden: Infinite Dreams

著者：アイアン・メイデン／スティーヴ・ハリス／ブルース・ディッキンソン

仕様：B4変形／上製／352ページ

発売予定日：2025年12月19日

税込予価：13,200円（本体12,000円）

ISBN：978-4-309-25795-2

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309257952/