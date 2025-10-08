いよいよ今週末！「横濱 JAZZ PROMENADE 2025」10月11日(土)・12日(日)に開催

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

横浜の秋の風物詩「横濱 JAZZ PROMENADE」(ジャズプロ)の開催が、いよいよ今週末10月11日(土)・12日(日)に迫ってきました。

そこで今回は、ホールライブ、街角ライブ、ジャズクラブ、そしてパレードなど様々なイベントが行われる二日間を改めてご紹介。

横浜で初めてジャズが演奏されてから100年という節目にあたる2025年の特別なジャズプロをお楽しみください！

ホールライブ

横浜赤レンガ倉庫1号館と関内ホール（小ホール）の２会場で開催されるホールライブ。

11日(土)の赤レンガ倉庫は、「横浜ジャズ100年」特別企画として開催される「フランクフルト・スペシャルステージ」と「台湾・スペシャルステージ」。それぞれの地域で高い評価を受けるバンドの、ジャズプロ限りの特別なステージをお見逃しなく！

そのほかのホールライブは「昭和100年のジャズ」をテーマにし、各時代を代表するスタイルの6公演です。

各公演の詳細情報はホームページをご覧ください。

チケット情報

アンケ・ヘルフリッヒユーイン・シュー(National Theater & Concert Hall／Photo by Chris Gao)Jazz Awakening! - Taiwan Spirit（National Theater & Concert Hall／Photo by Wu Chao-chen）薗田憲一とデキシーキングス

前売 4,000円、当日 5,000円（税込）

台湾ステージのみ 前売 5,000円、当日 6,000円（税込）

※「大西順子 トリオ」は完売しました。当日券の販売はございません。

【プレイガイド】

カンフェティ WEB予約

電話予約 050-3092-0051

カンフェティチケットセンター（受付時間 平日10:00～17:00）

関内ホール お問合せ 045-662-8411

チケットカウンター（受付時間 10:00～18:00／休館日を除く）

〈取り扱いチケット〉関内ホール（小ホール）公演のみ

◎ ステージごとのチケット制です。各日、ステージごとにチケットが必要になりますので、ご注意ください。

◎ 当日券は、各会場受付にて開演1時間前から販売します。ただし前売で完売した場合の販売はありません。

街角ライブ

約160組のバンドが、街の公共空間や商業施設のイベントスペースなど市内14カ所で演奏します。

ビッグバンド会場では、「横浜ジャズ100年」を記念し新たに制作した「横浜市歌 JAZZPRO 2025 Ver.」(https://www.youtube.com/watch?v=HEPP_QlBmRQ)の演奏も！

★ 街角ライブ スペシャルステージ＆パレード

街角ライブでは、通常のステージに加えて、特別なステージやパレードを実施します！

街角ライブ スペシャルステージ FUNK UP BRASS BAND

東京発ニューオリンズスタイルブラスバンドが、パレードでジャズプロのスタートを盛り上げます！

〔パレード〕

日時：10月11日（土）、12日（日） 11:30

会場：グランモール公園 美術の広場



〔ステージ〕

日時：10月11日（土） 17:30

会場：ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア

横濱ジャズプロムナード2025×横浜美術館 佐藤雅彦展 新しい×（作り方＋分かり方）連動プログラム 「アルゴリズムでおどってみよう!」 <パレードパフォーマンス>

さらに11日(土)は、横浜美術館との連携により特別なダンスパレードを実施します。Funk Up Brass Bandの軽快な音楽に合わせて、 ダンサーの浅川奏瑛さんたちと一緒に踊りながら美術の広場をパレードします！

Funk Up Brass Band8月に実施したワークショップ「アルゴリズムでおどろう！」の様子

日時：10月11日、12日 11:30

会場：グランモール公園 美術の広場

出演：Funk Up Brass Band、浅川奏瑛、平田 鱈、倉元奎哉

横浜美術館「佐藤雅彦展 新しい× (作り方十分かり方)」 連動プログラム アルゴリズムでおどってみよう!(https://yokohama.art.museum/event/edu_algorithm_parade20251011/)

※ダンスパレードに参加希望の方は、開催当日11時（パレード開始30分前）に横浜美術館の“美術図書室”の大看板の前にお集まりください。事前のお申し込みは不要です。

※やむを得ない事情により、 プログラム内容を変更または中止する場合があります。

※プログラム中の記録写真、映像を横浜美術館または横浜市芸術文化振興財団のウェブサイトや刊行物に掲載する場合があります。

元町ショッピングストリート「デキシーランドパレード」

恒例の元町ショッピングストリートのパレードには“早稲田ニューオリ”が登場！デキシーのリズムに乗って一緒に行進しよう！

日時：10月11日（土）12日（日）１.13:00 ２.14:30（両日とも）

出演：早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ

イセザキ・モール 1・2 St.パレード

ビッグバンドから飛び出したニューオリンズスタイルのブラスバンドBrass Honkers。幅広い年齢層が集まって真摯にスウィングを追求、みんながノリノリになれる楽しくダンサブルなステージをお届けします！

〔パレード〕

日時：10月12日（日） １.12:00 ２.14:30

会場：イセザキ・モール１・２St.

〔ステージ〕

日時：10月12日（日） １.13:00 ２.15:30

会場：馬車道通り 全国共済ビル前ステージ

出演：Brass Honkers

ハママツ・ジャズ・ウィーク 交流ステージ

ジャズプロと同じくらいの歴史を誇る静岡県浜松市のジャズフェスティバル「ハママツ・ジャズ・ウィーク」との交流ステージ。浜松から活きのいいバンドが登場します！

日時：10月12日（日）17:30

会場：ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア

出演：Patriotictraitors

ジャズクラブ

ホールとは全く違った雰囲気の中、「旬のJAZZ」が聞ける場所です。

昼も夜も横浜の街がジャズに染まります。

市内16店舗が、それぞれの個性を生かした企画を実施しています。詳しくは各店舗にお問合せを。

参加店舗はこちらから確認してください。

◆ ◆ 開催概要 ◆ ◆

開催日程 ／ 2025年10月11日（土）12日（日）11:30～19:30 ※時間は会場により異なる

会 場 ／ ホールライブ：関内ホール（小ホール）

横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール

街角ライブ ：公共空間やイベントスペース等14会場

ジャズクラブ：市内ジャズクラブ16店

主 催 ／ 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会

共 催 ／ 横浜市にぎわいスポーツ文化局