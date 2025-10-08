「プリンスホテル ダナン」が2025年10月1日（水）に開業

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド（本社：東京都豊島区南池袋1‐16‐15、代表取締役社長：金田 佳季）の子会社であるSeibu Prince Hotels Worldwide Asia Pacific Pty Ltd（本社：オーストラリア・シドニー、代表取締役社長：Lee Richards、旧：StayWell Holdings、以下、AP）は、ベトナム・ダナンの既存のホテル「Sel de Mer Hotel & Suites」を当社の基幹ブランドである「プリンスホテル」にリブランドし、「Prince Hotel Da Nang（日本語表記：プリンスホテル ダナン）」として2025年10月1日（水）に開業いたしました。当社の基幹ブランド「プリンスホテル」では、ベトナム初出店となります。

ジュニアスイート（イメージ）

「プリンスホテル ダナン」が開業するベトナム・ダナンは、ベトナムにおいてハノイ、ホーチミンに次ぐ第三の都市と言われ、近年では国際的なリゾート地として賑わいを見せるエリアです。ホテルは、ダナン空港から車で約16分、ダナンで人気のミーケービーチに近いファム ヴァン ドン ビーチ沿いに位置し、164の客室、オールデイダイニングやプール、ジム・フィットネスセンターの他、最上階にはルーフトップバーを有し、目の前に広がる絶景とともにリゾート地ならではのホテル滞在を満喫していただけます。

ルーフトップバー内観（イメージ）

当社は、APとともに「ザ・プリンス」「グランドプリンスホテル」「プリンスホテル」「プリンス スマート イン」を中心に、「プリンス」を冠したブランド「The Prince Akatoki」「Park Regis by Prince」に加え、「Policy」「Park Regis」「Park Proxi」「Leisure Inn」と国内外10ブランドで展開してまいりました。このたび、2025年9月に世界的ライフスタイルホテルブランド「エースホテル」を運営するAce Group International LLC（本社：米国 ニューヨーク、CEO：Chris Penn）を当社の子会社として迎え、新たにライフスタイルホテルブランドが加わりました。これにより、国内外11ブランド95ホテルを展開いたします。当社は、APおよびエースホテルとともに、250拠点拡大に向けてグローバル展開をさらに加速させ、「日本をオリジンとしたグローバルホテルチェーン」へ成長を遂げてまいります。

新規開業ホテル「Prince Hotel Da Nang」について

プール（イメージ）

【ホテル名】 Prince Hotel Da Nang （日本語名：プリンスホテル ダナン）

【所在地】 92 Vo Nguyen Giap St, Man Thai Ward, Son Tra District,Danang City, Vietnam

【客室数】 164室

【階数】 26階

【そのほかの施設】 オールデイダイニング、コーヒーショップ、ルーフトップバー、プール、ジム・フィットネスセンター、スパ、多目的ルーム、他

【アクセス】 ダナン国際空港から車で約16分

【運営】 Seibu Prince Hotels Worldwide Asia Pacific Pty Ltd

【契約形態】 運営受託（MC）契約