ミネラルの力で安定肌を──AQUAGIFTから天然由来保湿クリーム誕生

敏感肌ケアブランド「AQUAGIFT」（運営：株式会社Growth canvas、代表取締役 野邊祥一朗）は、新商品『AQUAGIFT ミネラル保湿クリーム』を発売いたします。

AQUAGIFTはこれまで、「肌を整える」マグネシウムバスソルト、「肌を守る」ビタミンC入りバスソルトを通じて、敏感肌に寄り添う“入浴からのケア”を届けてきました。

今回新たに加わる保湿クリームは、「肌を育てる」という新たなアプローチで、季節や環境の変化にゆらぎにくい“安定肌”へ導くケアを提案します。

2種のミネラル（塩化マグネシウム・乳酸カルシウム）を配合し、天然由来成分100％で、敏感肌の方や小さなお子さまにも毎日安心してお使いいただけます。

■ 開発の背景

AQUAGIFTは、敏感肌の子どもを持つ母親の悩みから生まれたスキンケアブランドです。 主力商品のミネラルバスソルトは累計36万袋を超えるご愛用をいただいていますが、 お客様からは「入浴後の肌をやさしく保湿できるアイテムが欲しい」という声が多く寄せられていました。



こうした声に向き合いながら、「大切な人に迷わず手渡せるか」をものづくりの原点として、時間をかけてかたちにしたのが今回の保湿クリームです。



天然由来成分をていねいに厳選し、余計なものはいれない。

「育てる保湿」として、毎日のケアに安心して手にとれる、AQUAGIFTらしい使い心地を目指しました。

■ 製品の特長

■ 想定シーンと開発メンバーの声

2種のミネラルで、肌本来の働きをサポート- 塩化マグネシウム：肌のバリア機能を整え、乾燥や外的刺激から守る- 乳酸カルシウム：肌の生まれ変わり（ターンオーバー）をやさしく支える天然由来成分100％のやさしさ- 香料・着色料・防腐剤は不使用- 敏感肌や小さなお子さまにも安心して使えるシンプル処方べたつかない、軽やかな使い心地- 肌になじみやすく、顔から全身まで幅広く使用可能- 季節の変わり目や、乾燥しやすい環境でも快適な使い心地余計なものを加えていない、肌にまっすぐな保湿クリームです。- 家族みんなでシェアできる、毎日の保湿アイテムとして- 季節の変わり目など、肌がゆらぎやすい時期に- 敏感な肌にやさしく寄り添いながら、大人も満足できる保湿感を

開発スタッフからは、

「伸びがよく子どもが嫌がらずに塗ってくれた」

「自分自身の肌に塗っても、手抜きした感をあまり感じずに済みそう」

といった声があがりました。

■ ブランドの想い

AQUAGIFTは、「家族と寄り添う、肌のおまもり」をコンセプトに、自然由来 × 無添加設計のやさしいケアを追求してきました。



肌に余計なものを加えず、日々の積み重ねで肌本来の力を引き出す。

そんな“暮らしの中のスキンケア”を、バスルームから保湿ケアまで、安心して届けていきます。

■ 商品情報

商品名：AQUAGIFT ミネラル保湿クリーム

内容量：200ml

発売日：2025年10月6日

販売価格：2,480円（税込）

公式オンラインストア、Amazon、楽天市場でお買い求めいただけます。

今後もAQUAGIFTは、肌と心の両方にやさしいケアを通じて、「整える・守る・育てる」という一貫したコンセプトのもと、暮らしに寄り添う製品づくりを続けてまいります。

【本件に関するお問合せ先】株式会社Growth canvas 広報担当 / 川本公式オンラインストア：https://aquagift.co.jp/問合せ窓口：https://x.gd/9VYO0【会社概要】企業名：株式会社Growthcanvas設立： 2018年4月所在地：〒810-0074 福岡市中央区大手門3-10-9 大木大手門ビル3F代表取締：野邊 祥一朗ウェブサイト：https://growth-cv.com/