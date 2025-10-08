「カリブ・ラテンアメリカストリートdeすみだジャズ2025」10月18(土)19(日)、隅田公園そよ風ひろばで開催！入場無料

カリブ・ラテンアメリカストリート実行委員会（東京都目黒区 代表 森淳一郎）は、日本とカリブ及びラテンアメリカ諸国をテーマにした『カリブ・ラテンアメリカストリートdeすみだストリートジャズフェスティバル2025』を10月18(土)・19(日)に墨田区立隅田公園そよ風ひろばで開催いたします。
https://wsavannast.com/events/the-caribbean-latin-america-street/





「すみだストリートジャズフェスティバル」(以下略『すみだジャズ』)は、2010年から行われている墨田区の音楽イ ベントで、墨田区内の約30会場で様々なジャンルの音楽ライブを入場無料で楽しむことができます。




このたび、この歴史ある『すみだジャズ』主催のイベントに『カリブ・ラテンアメリカストリート』が参戦できることとなりました！





「カリブ・ラテンアメリカストリート de すみだジャズ」の開催場所は、近年お馴染みの隅田公園（そよ風ひろば）で、 これまで通り雨天決行、入場無料で開催します！





『カリブ・ラテンアメリカストリート』とは、2013年に代々木公園でスタートし、2022年から会場を墨田区に移し、今回で10回目となる国際交流フェスティバルです。



カリブ・ラテンアメリカ諸国の公用語は、英語、スペイン語、フランス語、オランダ語、ポルトガル語で、お互いの文化をリスペクトし、外国人同士の交流が盛んな地域でもあります。



それぞれの土地で発祥し受け継がれてきた文化を、食べて、飲んで、歌って、踊る。


これらを通じて、自分の国に誇りを持ちながら、周りの国の魅力を発見する、そんなフェスティバルを目指しています。






出店ブース　★フード19店 ★雑貨7店 ★交流ブース3店



ジャマイカのジャークチキン、キューバのキューバサンド、メキシコのタコス、ペルーのアンティクーチョやロモサルタード、ブラジルのパステウ、ローストチキン、ワッフルチキン、モヒートやボリビアのシンガニハイボールなど本格グルメと、かわいいカラフルな雑貨やアクセサリー、ジャマイカ観光局などブースがずらっと並びます。




ハーディングス カリビアン キッチントラックのジャークチキン


ボンディのアンティクーチョ


アイナマのキューバサンド


メキシコ料理のソルトウキョウ


エルカロ Food truckのワッフルチキン


名物ピンクモヒート


グリーンペペのグアテマラ雑貨

グアテマラアートのバッグ


インバヤのエクアドルハット


日本ラテンアメリカ友好協会のお面づくり体験(無料各日75枚限定)

マオバブアートのフェイスペイント


ジャマイカ観光局が出店！


ジャマイカの情報発信やジャマイカンアートの雑貨販売。



目黒区の地域ボランティア、「碑文谷風船団」が出店 (10/18土のみ)


アートバルーンを通じたコミュニケーションを楽しもうをモットーに、お子様も喜ぶアートバルーンをプレゼント (限定300本)



ステージ　10月18土曜日6組・19日曜日6組



東京で開催のイベントですが、海外を感じるステージプログラム。




10月18日土曜日




10月18日(土)のMC クロエ

MC:　クロエ



12:30pm


DJ カルロス＆さつき先生


さつき先生のサルサダンスレッスンとDJカルロスによるサルサ音楽のダンスタイム



1:30pm


ナタリアD


メキシコ出身のシンガー


テレビ東京「THEカラオケ★バトル」での優勝をはじめ、全国各地で輝かしい成績を収めています



2:30pm


ラテンサムライ


ラテン文化を広めるために、各イベントで活躍中



3:30pm


ソニックストウキョウ


トリニダード・トバゴ出身のマニッシュ率いるスティールパンバンド


ドラム缶で作った楽器をたたく演奏で、カリブの雰囲気に



4:30pm


セレクターヘモ＆バービージャパン


トリニダード・トバゴの音楽ソカで会場中が熱気に包まれます



5:30pm


DJヒート＆ドレメイジン


レゲエ音楽で心地よいひと時を




3:30pm　ソニックストウキョウ

5:30pm　DJヒート＆ドレメイジン

10月19日日曜日



10月19日(日)のMC パトリック

MC:　パトリック



12:30pm


アイレス デ エスパーニャ



1:30pm


ジャセル サガラ


キューバ出身のシンガー


トロピカルミュージックに酔いしれましょう



2:30pm


トゥーチークス


トリニダード・トバゴ出身のDJ


アフリカ音楽アマピアノ



3:30pm


ホルヘ・ディアス


テレビCMなどで活躍中のミュージシャン



4:30pm


DJパンチョ


ドミニカ共和国音楽レゲトンでアゲアゲ



5:30pm


マカラフィン


テレビ東京「YOUは何しに日本へ？」で話題となったレゲエシンガー




1:30pm　ジャセル

5:30pm　マカラフィン　デイブ　マクナフ




ハーディングス カリビアンチキントラック

エルカロ Food truck



過ごしやすくなってきた秋の行楽シーズン





カリブやラテンアメリカを感じる会場へ、ぜひ遊びにいらしてください！



開催概要



【日時】
2025年10月18日(土)・19日(日)　


10:00am-7:00pm


入場無料


雨天決行

【場所】
墨田区立隅田公園　そよ風ひろば


〒131-0033 東京都墨田区向島1-3



都営浅草線『本所吾妻橋駅』より徒歩6分


都営浅草線・東京メトロ銀座線・東武スカイツリーライン『浅草駅』より徒歩9分


東京メトロ半蔵門線・京成線『押上(スカイツリー前）駅』より徒歩14分


東武スカイツリーライン『とうきょうスカイツリー駅』より徒歩9分

【主催】


すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会



【企画・運営】
カリブ・ラテンアメリカストリート実行委員会(株式会社ウエストサバンナストリート内）

【Website】
https://wsavannast.com/events/the-caribbean-latin-america-street/

【Instagram】
https://www.instagram.com/TheCaribbeanLatinAmericaStreet/



【YouTube】


https://www.youtube.com/@TheCaribbeanLatinAmericaStreet



【X】
https://x.com/TheCaribbeanSt

【Facebook Page】
https://www.facebook.com/TheCaribbeanLatinAmericaStreet

【Facebook Event Page】


https://fb.me/e/jz39ALaX7




◆問い合わせ先


メール：　jm@guavaberry.jp


電話：　080-5085-7648


森淳一郎


カリブラテンアメリカストリート実行委員会