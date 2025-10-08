「ダ・ヴィンチ グランデ」シリーズから、丸いフォルムが魅力のホックベルトタイプ「ロロマホック」システム手帳を11月下旬に発売

株式会社レイメイ藤井


「ダ・ヴィンチ グランデ」シリーズにホックベルトタイプが新登場。


丸みを帯びた優しいフォルムが魅力のダ・ヴィンチ グランデ「ロロマホック」システム手帳を、11月下旬に発売いたします。



磨くほどに宝石のような艶が生まれるロロマレザーを使用。表面はもちろん、内側のデザインにも曲線を取り入れ、細部にまでやわらかさと可愛らしい印象が漂う仕上がりとなっています。



サイズは聖書・ポケット・mini5の3サイズ。リング径は聖書サイズが24mm、ポケットサイズが20mm、mini5サイズが16mmと、大口径リングを採用しており、収納力と使い勝手の良さを追求しています。


カラーは明るく爽やかなアージェント、イエロー、コーラルの3色です。


「ロロマホック」ラインアップ

・聖書サイズ システム手帳（リング24mm）

　　　DB1412AG アージェント

　　　 　DB1412Y イエロー

　　　　DB1412CL コーラル




　　　　本体サイズ：W155×H192×D40mm　　　リング内径：24mm　　


　　　　素材：ヌメ革(牛革)　　　　　　 　　　　ペンホルダー：可動式(約14mm径のペンまで調整可)


　　　　本体重量：260g　　　　　　　　　　 　 価格：27,000円（税込29,700円）



・ポケットサイズ システム手帳（リング20mm）

　　DP1413AG アージェント

　　　 DP1413Y イエロー

　　　 DP1413CL コーラル




　　　　本体サイズ：W132×H146×D32mm　　リング内径：20mm　　


　　　　素材：ヌメ革(牛革)　　　　　　 　　　ペンホルダー：可動式(約14mm径のペンまで調整可)


　　　　本体重量：181g　　　　　　　　　　　価格：22,000円（税込24,200円）



・mini5サイズ システム手帳（リング16mm）

　　　DPM1414AG アージェント

　　　　DPM1414Y イエロー

　　　 DPM1414CL コーラル




　　　　本体サイズ：W105×H120×D30mm　　　リング内径：16mm　　


　　　　素材：ヌメ革(牛革)　　　　　　　　　　 ペンホルダー：可動式(約14mm径のペンまで調整可)


　　　　本体重量：103g　　　　　　　　　　　　価格：19,000円（税込20,900円）