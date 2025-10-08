「山陽新幹線 ５０TH ANNIVERSARY　ハイチュウ」が駅ナカに初登場♪

西日本旅客鉄道株式会社

誕生から５０週年を迎えたハイチュウと、全線開業５０周年を迎えた山陽新幹線を記念した商品「山陽新幹線 ５０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ハイチュウ」を１０月１０日(金)以降順次発売いたします。

噛むほどに口いっぱいに広がるハイチュウ<グレープ>の美味しさに加え、博多総合車両所で撮影した貴重な鉄道風景のオリジナルカードでワクワク感をお届けします。

オリジナルカードは、６種類＋シークレット１種類の全７種類の中から１種類が入っており、

５０年の時を経て出会った夢のコラボならではの、「食べておいしい(ハート)」、「開けて楽しい★」

“今だけ”、”ここだけ“の特別な体験をお楽しみください♪

- 商品詳細・画像等

🍇山陽新幹線 ５０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ハイチュウ🍇

・販売価格：1,296円（税込）

・内容量：5本（12粒×５）

山陽新幹線５０周年を記念したハイチュウがＪＲ西日本の駅構内のお土産店舗に登場します！

★★こだわりポイント★★

・ポイント１

個包装にはそれぞれ山陽新幹線車両のイラストが５種類

山陽新幹線の初代車両である団子鼻が特徴の０系新幹線🚅や２０２７年以降を目途に引退を予定している「幸せの黄色い新幹線」こと９２３系ドクターイエロー（T５）など、人気の新幹線車両がラインナップ♪

・ポイント２

普段見ることができない新幹線の裏側がカードに！

博多総合車両所で撮影された貴重な新幹線の表情 がランダムに1枚入っています。

６種類のカードにプラスしてシークレットカードが１種類となっており、「食べておいしい(ハート)」、「開けて楽しい★」を実現！

- 販売箇所

（関西エリア）

・アントレマルシェ京都西口改札内

・おみやげ街道JR京都駅中央口

・おみやげ街道亰

・アントレマルシェエキマルシェ新大阪

・アントレマルシェ新大阪中央口

・おみやげ街道アルデ新大阪

・アントレマルシェ大阪

・セブン-イレブン ハートインエキマルシェ大阪

・アントレマルシェ天王寺

・アントレマルシェ三ノ宮

・アントレマルシェ新神戸

・セブン-イレブン キヨスクJR新神戸2番のりば東

・アントレマルシェ姫路

・おみやげ街道城崎温泉改札口

・おみやげ街道JR和歌山駅中央口

・おみやげ街道白浜駅改札口

（北陸エリア）

・おみやげ処敦賀

・おみやげ処福井

・おみやげ処芦原

・おみやげ処金沢

・おみやげ処富山

・おみやげ処黒部

・セブン-イレブン キヨスクJR糸魚川駅

（山陰エリア）

・おみやげ楽市松江シャミネ

・おみやげ楽市シャミネ米子

（岡山エリア）

・おみやげ街道さんすて岡山

・おみやげ街道桃太郎

・おみやげ街道晴れの国

・おみやげ街道倉敷

・おみやげ街道福山

・おみやげ街道福山新幹線

（広島エリア）

・おみやげ街道エキエ広島

・おみやげ街道広島改札内中央

（九州エリア）

・おみやげ本舗博多

・おみやげ街道博多

・九州恵みの玉手箱博多

・おみやげ街道小倉

・おみやげ街道ビエラ小倉

- その他

・プレス https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/10/page_29210.html

・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。また、品切れの際はご容赦願います。

・記載の販売価格は、上記販売箇所での税込価格となります。（販売箇所によっては販売価格が異なる場合がございます。）

・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

・店舗により発売日が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

・一部実際の車両・表記と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・以下の公式SNSでも当商品をご紹介いたします。

ジェイアール西日本商事株式会社（トレインボックス）

Facebook：https://www.facebook.com/jrwtrading/

X(旧)Twitter：https://x.com/TRAIN_BOX

Instagram：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/