「山陽新幹線 ５０TH ANNIVERSARY　ハイチュウ」が駅ナカに初登場♪

誕生から５０週年を迎えたハイチュウと、全線開業５０周年を迎えた山陽新幹線を記念した商品「山陽新幹線 ５０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ハイチュウ」を１０月１０日(金)以降順次発売いたします。


　


噛むほどに口いっぱいに広がるハイチュウ<グレープ>の美味しさに加え、博多総合車両所で撮影した貴重な鉄道風景のオリジナルカードでワクワク感をお届けします。



オリジナルカードは、６種類＋シークレット１種類の全７種類の中から１種類が入っており、


５０年の時を経て出会った夢のコラボならではの、「食べておいしい(ハート)」、「開けて楽しい★」



“今だけ”、”ここだけ“の特別な体験をお楽しみください♪




- 商品詳細・画像等

🍇山陽新幹線 ５０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ハイチュウ🍇


・販売価格：1,296円（税込）　


・内容量：5本（12粒×５）






山陽新幹線５０周年を記念したハイチュウがＪＲ西日本の駅構内のお土産店舗に登場します！



★★こだわりポイント★★


・ポイント１


個包装にはそれぞれ山陽新幹線車両のイラストが５種類



山陽新幹線の初代車両である団子鼻が特徴の０系新幹線🚅や２０２７年以降を目途に引退を予定している「幸せの黄色い新幹線」こと９２３系ドクターイエロー（T５）など、人気の新幹線車両がラインナップ♪




・ポイント２


普段見ることができない新幹線の裏側がカードに！



博多総合車両所で撮影された貴重な新幹線の表情 がランダムに1枚入っています。


６種類のカードにプラスしてシークレットカードが１種類となっており、「食べておいしい(ハート)」、「開けて楽しい★」を実現！




- 販売箇所

（関西エリア）


・アントレマルシェ京都西口改札内　


・おみやげ街道JR京都駅中央口


・おみやげ街道亰


・アントレマルシェエキマルシェ新大阪


・アントレマルシェ新大阪中央口


・おみやげ街道アルデ新大阪


・アントレマルシェ大阪　　　　　　　　　


・セブン-イレブン ハートインエキマルシェ大阪


・アントレマルシェ天王寺　　　　　　　


・アントレマルシェ三ノ宮　


・アントレマルシェ新神戸　　　　　　　　


・セブン-イレブン　キヨスクJR新神戸2番のりば東


・アントレマルシェ姫路　　　　　　　　　


・おみやげ街道城崎温泉改札口


・おみやげ街道JR和歌山駅中央口　　　　


・おみやげ街道白浜駅改札口　



（北陸エリア）


・おみやげ処敦賀　　


・おみやげ処福井　　


・おみやげ処芦原　


・おみやげ処金沢


・おみやげ処富山　　


・おみやげ処黒部　　


・セブン-イレブン キヨスクJR糸魚川駅



（山陰エリア）


・おみやげ楽市松江シャミネ　　　　　　　


・おみやげ楽市シャミネ米子



（岡山エリア）


・おみやげ街道さんすて岡山　


・おみやげ街道桃太郎　


・おみやげ街道晴れの国


・おみやげ街道倉敷　　　　　　


・おみやげ街道福山　　　


・おみやげ街道福山新幹線



（広島エリア）


・おみやげ街道エキエ広島 　　


・おみやげ街道広島改札内中央



（九州エリア）


・おみやげ本舗博多　　　　　　


・おみやげ街道博多　　　


・九州恵みの玉手箱博多


・おみやげ街道小倉　　　　　　


・おみやげ街道ビエラ小倉




- その他

・プレス　https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/10/page_29210.html


・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。また、品切れの際はご容赦願います。


・記載の販売価格は、上記販売箇所での税込価格となります。（販売箇所によっては販売価格が異なる場合がございます。）


・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。


・店舗により発売日が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。


・一部実際の車両・表記と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



