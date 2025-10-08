「山陽新幹線 ５０TH ANNIVERSARY ハイチュウ」が駅ナカに初登場♪
誕生から５０週年を迎えたハイチュウと、全線開業５０周年を迎えた山陽新幹線を記念した商品「山陽新幹線 ５０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ハイチュウ」を１０月１０日(金)以降順次発売いたします。
噛むほどに口いっぱいに広がるハイチュウ<グレープ>の美味しさに加え、博多総合車両所で撮影した貴重な鉄道風景のオリジナルカードでワクワク感をお届けします。
オリジナルカードは、６種類＋シークレット１種類の全７種類の中から１種類が入っており、
５０年の時を経て出会った夢のコラボならではの、「食べておいしい(ハート)」、「開けて楽しい★」
“今だけ”、”ここだけ“の特別な体験をお楽しみください♪
- 商品詳細・画像等
🍇山陽新幹線 ５０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ハイチュウ🍇
・販売価格：1,296円（税込）
・内容量：5本（12粒×５）
山陽新幹線５０周年を記念したハイチュウがＪＲ西日本の駅構内のお土産店舗に登場します！
★★こだわりポイント★★
・ポイント１
個包装にはそれぞれ山陽新幹線車両のイラストが５種類
山陽新幹線の初代車両である団子鼻が特徴の０系新幹線🚅や２０２７年以降を目途に引退を予定している「幸せの黄色い新幹線」こと９２３系ドクターイエロー（T５）など、人気の新幹線車両がラインナップ♪
・ポイント２
普段見ることができない新幹線の裏側がカードに！
博多総合車両所で撮影された貴重な新幹線の表情 がランダムに1枚入っています。
６種類のカードにプラスしてシークレットカードが１種類となっており、「食べておいしい(ハート)」、「開けて楽しい★」を実現！
- 販売箇所
（関西エリア）
・アントレマルシェ京都西口改札内
・おみやげ街道JR京都駅中央口
・おみやげ街道亰
・アントレマルシェエキマルシェ新大阪
・アントレマルシェ新大阪中央口
・おみやげ街道アルデ新大阪
・アントレマルシェ大阪
・セブン-イレブン ハートインエキマルシェ大阪
・アントレマルシェ天王寺
・アントレマルシェ三ノ宮
・アントレマルシェ新神戸
・セブン-イレブン キヨスクJR新神戸2番のりば東
・アントレマルシェ姫路
・おみやげ街道城崎温泉改札口
・おみやげ街道JR和歌山駅中央口
・おみやげ街道白浜駅改札口
（北陸エリア）
・おみやげ処敦賀
・おみやげ処福井
・おみやげ処芦原
・おみやげ処金沢
・おみやげ処富山
・おみやげ処黒部
・セブン-イレブン キヨスクJR糸魚川駅
（山陰エリア）
・おみやげ楽市松江シャミネ
・おみやげ楽市シャミネ米子
（岡山エリア）
・おみやげ街道さんすて岡山
・おみやげ街道桃太郎
・おみやげ街道晴れの国
・おみやげ街道倉敷
・おみやげ街道福山
・おみやげ街道福山新幹線
（広島エリア）
・おみやげ街道エキエ広島
・おみやげ街道広島改札内中央
（九州エリア）
・おみやげ本舗博多
・おみやげ街道博多
・九州恵みの玉手箱博多
・おみやげ街道小倉
・おみやげ街道ビエラ小倉
- その他
・プレス https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/10/page_29210.html
・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。また、品切れの際はご容赦願います。
・記載の販売価格は、上記販売箇所での税込価格となります。（販売箇所によっては販売価格が異なる場合がございます。）
・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。
・店舗により発売日が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
・一部実際の車両・表記と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・以下の公式SNSでも当商品をご紹介いたします。
ジェイアール西日本商事株式会社（トレインボックス）
Facebook：https://www.facebook.com/jrwtrading/
X(旧)Twitter：https://x.com/TRAIN_BOX
Instagram：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/