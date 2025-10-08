“ぐっすり”をどこまでも、どこへでも。人気のワンタッチふとん乾燥機 FOEHN LITE（フェーンライト）に新色・ブラックが登場。カドー公式オンラインストアにて10月10日（金）より限定発売。

株式会社カドー



“空気をデザインする We design for atmosphere.”をコンセプトに、空気清浄機や加湿器などの開発・販売を手がける株式会社カドー（本社:東京都港区⽩金台4-2-11 代表取締役社長:古賀宣行）は、2023年からアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にてご紹介させていただき、シリーズ累計で総額3億7,000万円を超えるご支援をいただいているワンタッチふとん乾燥機「FOEHN（フェーン）シリーズ」の最小モデル「FOEHN LITE（フェーンライト）」の新色・ブラックを2025年10月10日（金）よりカドー公式オンラインストア※にて限定発売いたします。

※カドーオンラインストア・カドー公式ストア Amazon店・カドー公式ストア 楽天市場店・カドー公式ストア Yahoo!ショッピング店

「FOEHN LITE（フェーンライト）」はシリーズ最小ながらパワフルな風量で、海外電圧※にも対応。旅先やアウトドア・出張など、ポータブルふとん乾燥機としてご自宅以外でも睡眠環境を整えることができます。

※電源：AC100V-240V 50-60Hz

cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まであったか。コンパクトボディからは想像できないほどパワフル。

※意匠登録・特許取得済（意匠登録第1760260号/特許第7546969号・特許第7729647号）

開始10分で60%の相対湿度を低減、使いはじめた瞬間に効果を実感。朝のワンタッチで夜まで効果が持続。14時間経っても乾燥状態をキープ。

※試験方法：自社調べ。乾燥・ダニ対策コースで運転後の室内・ふとん内部の湿度を測定

シーズン・シーンに合わせて使える3つのコース・あたためコース寝る前にすばやくふとんをあたためたいとき（10分）・乾燥・ダニ対策コースふとんをしっかり乾燥させたい、 ふとんのダニ対策をしたいとき（80分）・送風コースふとんを爽やかに保ちたい時（120分）旅先でも。海外でも。快眠をどこへでも。アウトドアや車中泊にも。専用のアタッチメントでさらに広がる使い方。「FOEHN 靴乾燥スタンド」

FOEHNを差し込んで使用することで、スニーカー・革靴・ブーツもつま先までしっかり乾く、靴乾燥スタンド。シューズボックスにすっきり収納可能な折り畳み式です。

（対象機種：FOEHN 001 / FOEHN 002 / FOEHN PRO / FOEHN LITE）

「FOEHN アロマアタッチメント」

FOEHNの吹出口に装着することで寝具にアロマが香り、睡眠の質をさらに高める、専用のアタッチメント。

お好みの市販のアロマで楽しめるほか、安眠効果とトコジラミ対策を両立した専用の「エッセンシャルオイル Atmos. for FOEHN」もご用意しました。

（対象機種：FOEHN 001 / FOEHN 002 / FOEHN LITE）

PRODUCT STORY

「空気をデザインする」をコンセプトに掲げ、“美しい空気”と“心地よい空気感”を創出するブランドのcado（カドー）。「圧倒的な技術力」とそれを活かす「美しいかたち」の両軸を備えるため、こだわりのあるモノづくりを大切にしてきました。空気清浄機・加湿器・除湿機などを中心に、これまで空気のプロとして培ってきた技術を一本のふとん乾燥機に応用することで、従来の概念を覆す全く新しいふとん乾燥機を開発することに成功しました。商品名の「FOEHN（フェーン）」はドイツ語で、山腹から吹きおろす乾燥した高温の風、風炎を指します。

鈴木 健 | KEN SUZUKI

カドー取締役副社長、デザイナー、カドー クリエイティブディレクター。東芝にて家電や情報機器のデザイン・デザインマネジメントに従事。アマダナへ移籍し、プロダクトデザインおよびデザインマネジメントを担当した。現在は、カドーのクリエイティブディレクション全般を担う。iF DESIGN AWARD、レッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン賞など多数受賞。

SPECカドー公式オンラインストア限定/ブラック既存色/ウォームグレー、ダークグレー、コーラルレッド

製品名： ワンタッチふとん乾燥機 FOEHN LITE（フェーンライト）

発売予定日： 2025年10月10日予定（ブラック）

販売価格： 16,500円（税込）

本体色： カドー公式オンラインストア限定/ブラック

既存色/ウォームグレー、ダークグレー、コーラルレッド

型名： FEN-L01

電源： AC 100V-240V 50-60Hz

消費電力： 450W

外形寸法： 直径約45×高さ約260mm

質量： 約400g（電源コードを除く）

製品名： FOEHN 靴乾燥スタンド

販売価格： 5,720円（税込）

型名： FEN-ST01

外形寸法： 幅166×奥行313（収納時249）×高さ約227（収納時133）mm

質量： 約595g

製品名： FOEHN アロマアタッチメント

販売価格： 1,760円（税込）

型名： FEN-AT01

入数： 3個入



製 品 名： エッセンシャルオイル Atmos. for FOEHN

販売価格： 2,310円（税込）

型名： FAT-CL04

内容量： 5ml

■「Makuake」とは

「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲げる、アタラシイものや体験の応援購入サービスです。全国100社以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。

URL： https://www.makuake.com/

iOSアプリ： https://apps.apple.com/app/apple-store/id1274816320

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

＜会社概要＞

会 社 名： 株式会社マクアケ

U R L： https://www.makuake.co.jp/

代 表 者： 代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地： 〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-16-1Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F

設 立： 2013年5月1日

事業内容： 「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営、研究開発技術を活かした製品

プロデュース支援事業

ブランド

We design for atmosphere. 空気をデザインする

cadoは 美しい “空気” と 心地良い “空気感“ を創出するブランドです。



企業情報

製造・販売元：株式会社カドー（東京都港区白金台 4-2-11）

製品ラインアップ：空気清浄機、加湿器、除湿機、除菌脱臭機、理美容製品 etc.

オフィシャルサイト：https://cado.com/

取扱店舗：家電量販店、百貨店、インテリアショップ、カドーオンラインストア



