【スタートアップとオーディエンスを募集】STATION Ai入居企業による「合同リバース＆アンサーピッチイベント」を11月4日に開催

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆、以下「STATION Ai」）は、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」に所属するパートナー企業を対象とした有償支援プログラム「SKIP Focus（スキップフォーカス）」の第２期生による「合同リバース & アンサーピッチイベント」を、2025年11月4日に開催します。

同イベントの開催に際して、下記へのエントリーを募集します。

・アンサーピッチに登壇するスタートアップ（募集期間：10月7日～10月19日（日）まで）

・現地でリバースピッチを聴講するスタートアップおよびオーディエンス（募集期間：10月7日～10月30日（木））

＜注意事項＞応募数が上限に達した場合は、締め切り日前に募集を終了する可能性があります。

「SKIP Focus」は、STATION Aiのオープンイノベーション（OI）コーディネーターが、

パートナー企業と共にオープンイノベーションの方針策定から協業先の決定までを一気通貫で徹底サポートする支援プログラムです。

今回登壇する「SKIP Focus」の第２期生は、今年の5月から自社の課題分析やオープンイノベーションにおける目標の設定などに取り組んでおり、協業先を公開探索するため、スタートアップ企業に向けてリバースピッチを行います。

当日リバースピッチイベントに登壇する企業の情報は以下の通りです。

＊登壇企業一覧＊

ネッツトヨタ富山株式会社

株式会社インサイトリード

〈ネッツトヨタ富山株式会社〉

［ピッチテーマ］

顧客インサイトをAIで把握し短時間で満足度の高い購買体験を実現する新しい自動車販売モデルを創出

［求める技術／連携パートナー像］

・顧客データや購入履歴をもとにAIアバターがオンライン対話し、ニーズとインサイトを掛け合わせ最適提案を行う「おもんぱかりAI」。

・顧客情報・取引履歴・会話データを基に、営業スタッフに最適な活動内容やタイミングを提示する「ナビゲーターAI」。これにより営業効率と成約率を高め、顧客体験を進化させることを目指す。

〈株式会社インサイトリード〉

［ピッチテーマ］

外食業界のデータをAIで結びつけ、店舗責任者の意思決定の精度を上げる次世代の”店舗運営支援サービス”を創出。

［求める技術／連携パートナー像］

・従業員からの日報など定性データと売上・客数など定量データを組み合わせた統合分析、自然言語処理による店舗の課題自動抽出、因果関係分析と予測によるKPI設計や施策提案機能を実装できるパートナー。

・現場運用に即した使いやすいプロダクト開発が可能で、直感的に操作できるUI／UX設計を求める。

STATION Ai に入居されていない企業もイベントへの参加、登壇が可能です。

参加をご希望の方は、下記のエントリーフォームからお申し込みください。

◆SKIP Focus 第2期生 合同リバース＆アンサーピッチイベント vol.1

日 時：2025年11月4日（火）午後12時30分 ～ 午後3時30分

場 所：STATION Ai 1階 イベントスペース

特設ページ：公式サイト内のイベント詳細はこちら(https://stationai.co.jp/program/partner/reversepitch03)

申し込み：エントリーフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoIzZd70TPyRLJpugR_3YhCloiV1sl46qatWilNRUxrxa2qQ/viewform)

※報道関係者の皆さまは本合同リバースピッチイベントの開始前のみ取材が可能です。

登壇される各社へ直接取材をされたい場合は、各社宛にお問い合わせください。

◆取材に関するお問い合わせ

STATION Ai（広報：大谷）

お問合せフォームはこちら(https://dc0a3e02.form.kintoneapp.com/public/inquiry) ※問合せ種別：取材・広報のお問い合わせ

《STATION Aiについて》

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に様々な支援サービスを提供しています。

1,000社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等がSTATION Aiに参画し新規事業創出に取り組んでいます。

働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しております。

スタートアップが抱える様々な課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

詳しくは公式HP(https://stationai.co.jp/)より