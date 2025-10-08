Spakona、カナデビアより大型受注生産（ETO）品向け生産計画最適化システムを受注

株式会社Spakona

株式会社Spakona（本社：東京都渋谷区 代表取締役：河崎 太郎）は、カナデビア株式会社（本

社：大阪府大阪市住之江区 代表取締役 取締役社長兼CEO：桑原 道）より、大型受注案件（

ETO：Engineer to Order）品向けの生産計画最適化システムの開発を受注しました。

今回開発に着手した本システムは、大型受注生産（ETO）品に特化した生産計画の最適化を可

能にするものです。生産管理にかかる工数を大幅に削減するとともに、計画変更時の柔軟な再

構築が可能となり、全体の生産性向上に大きく寄与することが期待されています。大型ETO品に

特化した最適化システムは業界でも希少な先進的取り組みです。

なお、本システムは2026年4月より本格稼働を予定しております。

◾背景と開発の狙い

Spakonaは、画像処理・3次元処理・数理最適化などの最先端AI技術を強みとし、コンサルティン

グから開発・保守までを一貫して手がけるAIソリューション企業です。様々な企業との協業実績を

通じて、実業務に即したAI活用の知見と応用力を培ってきました。

今回、カナデビアの依頼を受け、製造業の中でも特に難易度の高い「ETO型生産」における生産

計画の課題開発に向け開発を開始いたしました。本システムは、こうした高度な制約条件に対応

しながら、生産計画の自動最適化を実現するもので、大型ETO品に特化した最適化システムとし

ては業界でも希少な取り組みです。

本取り組みにより、実務に即した制約条件に対応可能な「生産計画最適化システム」の開発と現

場実装を目指しています。

======================================================================

Spakonaではエンジニアの採用を強化しています

エンタープライズ向けのAIサービス開発やシステム開発を担っていただくエンジニア職の方を募

集しています。募集職種の詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://ionian-tarn-ecc.notion.site/Spakona-1b5d837004da8082849ceda4cf41ce13

======================================================================

◾株式会社Spakona 会社概要

最先端AI技術のコンサルティング・開発・保守を一貫して行っています。画像処理や３次元処理、

数理最適化など幅広いAI技術を有し、企業課題に最も効果を発揮するAI技術の選定が可能で

す。トヨタ自動車株式会社やアート引越センター株式会社など、大手企業との協業実績も豊富で

す。

名称 ：株式会社Spakona

所在地 ：東京都渋谷区東2-17-11 東SSビル6階

代表者 ：代表取締役社長 河崎 太郎

創業日 ：2020年8月7日

事業内容：法人向けソフトウェアサービスの企画・開発・運営

会社HP：https://spakona.co.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_

8904649