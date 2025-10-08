2025年 Amazon プライム感謝祭 人気のレンズ、アクセサリー類が、最大20% OFF!!

映像嵐 株式会社

ビッグセール「Amazonプライム感謝祭」＆「先行セール」に、映像嵐参加決定！

10月4日（土）0時～10月10日（金）23:59に開催される「Amazon プライム感謝祭」に参加いたします。Viltrox人気のレンズ、カメラアクセサリーなど、お得な商品を多数ご用意しています。ぜひこの機会にご利用ください。

[ セール期間 ]

先行セール：2025.10/04 (土) 0:00 スタート～

Amazon プライム感謝祭：2025.10/07(火) 0:00～10/10 (金) 23:59

在庫がなくなり次第終了です。この期間をどうぞお見逃しなく !!

●セール対象店舗

映像嵐の通販ショップ

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A180OEN5K3WDEF(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A180OEN5K3WDEF)

●セール対象商品

※記載されている価格はすべて税込みとなっております。

※商品によっては、一部のマウントのみが対象となる場合がございます。

※セールマークの表示がなくても価格が変更されている場合がございます。あらかじめご了承ください。

※セール対象商品は、状況により予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。

■注目商品

●Viltrox AF 14mm F4.0 AIR E

Viltrox AF 14mm F4.0 Air は、雄大な風景や建築物、Vlog撮影に最適なフルサイズ対応の超広角レンズです。STMステッピングモーターを採用し、正確で静音性に優れたオートフォーカスを実現。顔・瞳検出にも対応し、写真から動画まで幅広く活躍します。光学系は9群12枚（EDレンズ4枚、高屈折率レンズ2枚、非球面レンズ2枚）という高度な設計を採用し、歪曲や色収差を効果的に抑制。画面全域にわたりクリアで高解像な描写を実現します。さらに先進コーティングにより、逆光下でもフレアやゴーストを抑制し、抜けの良い透明感ある映像を提供します。わずか約170gと軽量で、持ち運びやすいコンパクト設計。日常のスナップから本格的な撮影まで気軽に持ち出せる一本です。

\33,030 → \26,424（20% OFF）

商品ページ→ https://amzn.asia/d/0iBR1mL

●Viltrox AF 9mm F2.8 AIR E/Z

Viltrox AF 9mm F2.8 Air は、雄大な風景や建築物、Vlog撮影に最適なAPS-C対応の超広角レンズです。STMステッピングモーターを採用し、正確で静音性に優れたオートフォーカスを実現。顔・瞳検出にも対応し、写真から動画まで幅広く活躍します。光学系は11群13枚構成（EDレンズ3枚、非球面2枚、高屈折率3枚）を採用し、歪曲や色収差を効果的に抑制。F2.8の大口径設計により、暗所でも明るく撮影でき、美しい背景ボケ表現も可能です。わずか約175gの軽量ボディに収められており、持ち運びも容易。手のひらサイズのコンパクト設計で、いつでもどこでも高画質な超広角撮影を楽しめます。

\33,030 → \26,424（20% OFF）

商品ページ→https://amzn.asia/d/aO5Xk66

●Viltrox AF 28mm F4.5 AIR E/Z

AF 28mm F4.5 AIR は、Viltroxの中で最も軽量かつ薄型のレンズ。ニコンのフルサイズカメラと組み合わせても軽快で、携帯性に優れています。コンパクトな鏡筒設計ながら、優れた描写性能を実現。オートフォーカスも高効率で正確です。滑らかなレンズデザインは、クラシックとモダンが融合した美しい仕上がりです。28mmはスナップ撮影に適した焦点距離で、写真家に多彩な創作の可能性を提供します。VLOGCAMとの組み合わせで、さらに軽快なVlog制作体験を提供します。

\17,100 → \13,816（19% OFF）

商品ページ→https://amzn.asia/d/9p4Xb29

●Viltrox AF 50mm F2.0 AIR E/Z

AF 50mm F2.0 AIRは、Viltroxの新世代軽量シリーズ。フルサイズ対応で多機種互換性を実現、F2.0の大口径を備えたエントリーレンズながらも、優れた画質、高解像力、美しいボケを実現しています。自然で快適な画角を提供し、ポートレート、スナップ撮影、物撮りなど、多様な撮影シーンに最適です。コンパクトで軽量なデザインにより、日常の撮影からVlog制作まで、あらゆるシーンで快適に使用できます。Viltrox STM静音モーターにより、高速かつ正確なオートフォーカスを実現し、瞳AFにも対応。大切な瞬間をしっかり捉えます。掌に収まる軽量設計と万能50mm焦点距離が、写真の楽しみを新たな次元へ導きます。

\32,850 → \26,542（19% OFF）

商品ページ→https://amzn.asia/d/cZM7SUi



●Viltrox AF 56mm F1.2 PRO E/X

AF 56mm F1.2 Pro は、APS-Cフォーマット専用の大口径ポートレートレンズ（35mm判換算：約85mm相当）です。開放F1.2の圧倒的な明るさにより、美しいボケ表現と被写体の立体感を生み出し、ポートレート撮影に理想的な描写を実現します。8群13枚（UA非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、高屈折率レンズ3枚）の贅沢な光学設計により、開放F1.2から画面隅々まで高い解像度を確保。最新の高画素機にも対応し、トリミングや拡大時でも細部の質感を忠実に再現します。Viltrox独自のHyperVCMモーターを搭載し、高速かつ静粛なオートフォーカスを実現。動画撮影に適したフォーカスブリージングの抑制や、防塵防滴構造・堅牢な金属鏡筒を備え、スタジオから屋外撮影まで幅広いシーンで活躍します。

\98,100 → \79,264（19% OFF）

商品ページ→https://amzn.asia/d/bw4ClG1

●Viltrox AF 16mm F1.8 E/Z

Viltrox 16mm F1.8 は、3枚の非球面レンズと4枚のEDレンズを採用し、超高解像力と卓越した画質を実現。超広角16mm、F1.8の大口径により、シャープなフォーカスと滑らかな階調の美しいボケを提供します。防塵・防滴設計、星空撮影や風景撮影に最適です。Viltrox製STMモーターを搭載し、瞳AFに対応した高効率かつ安定したオートフォーカス性能を発揮します。カラーIPSディスプレイを搭載し、撮影情報を直感的に確認可能。2つのカスタムボタン、CLICK絞り切替ボタン、AF/MF切替ボタンを備え、快適で効率的な撮影体験を実現します。CPLやNDフィルターにも対応し、幅広い撮影ニーズに応える理想的なレンズです。

\99,990 → \79,992（19% OFF）

商品ページ→https://amzn.asia/d/1RooBYB



●Viltrox Vintage Z1

※画像はイメジです

伝統的なストロボの重厚さと複雑さから解放されたViltrox「Vintage Z1」カメラストロボは、レトロな美学と最新照明技術を非常に携帯性に優れたフォルムに融合。ストリートフォトグラフィーであろうと、ポートレート撮影であろうと、SNS共有であろうと、あらゆる創造的な写真表現に不可欠なパートナーです。コンパクトサイズながらハイパワーを実現し、クリエイティブな瞬間を確実に捉え、輝かせます。



\86,40 → \73,10（15% OFF）

商品ページ→https://amzn.asia/d/96LmKvG







この機会にぜひ映像嵐取扱いブランド商品をお試しください。

商品に関するご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。



