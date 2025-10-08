株式会社V、地域企業・スタートアップ交流イベント「FFGみらいの会議」に初出展！

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰）は、2025年10月10日（金）に福岡市・ワン・フクオカ カンファレンスホールで開催される「FFGみらいの会議」へブース出展します。福岡・九州の企業・自治体の皆さまと、VRChatをはじめとするメタバース活用の具体的な相談・共創機会を広げることを目的に、課題ヒアリングから導入設計まで個別にご提案します。

■九州の魅力をメタバースで拡張

当日は企画・プランニングチームのリーダーが常駐し、これまでのプロジェクト紹介やデモンストレーションを実施します。事業内容をまとめたパンフレットの無料配布も予定しています。

メタバース導入や協業に関する基本的なご質問も歓迎いたします。お気軽にお越しください。

当日ご相談いただける内容（一例）

■出展情報

- 実例を交えたメタバース活用の可能性・先行事例の紹介- 九州エリアでの認知拡大・事業展開に向けた施策のご提案- VRChatを活用したワールド制作、コミュニティ運営、活用ノウハウの共有

開催日時：2025年10月10日（金）10:00～17:00（予定）

会場：『FFGみらいの会議』会場（StartupGo!Go!との共同開催）

ブース番号：33

■『FFGみらいの会議』開催概要

「FFGみらいの会議」は、ふくおかフィナンシャルグループが主催する、地域企業とスタートアップの共創を目的としたビジネス交流イベントです。詳細・事前登録は公式サイトをご確認ください。

公式サイト：https://ffg-mirainokaigi.jp

■本取り組みの背景

株式会社Vは、株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ等からの出資を受け、メタバース領域で事業を展開しています。本出展は当社にとって福岡エリアでの初出展となり、投資元であるFFGベンチャービジネスパートナーズの本拠地で最新事例を紹介する機会です。メタバース活用に関心を持つ企業担当者との直接対話を通じ、地域から新たな連携を創出します。

■メタバースの未来を共に創りましょう

株式会社Vでは、メタバースの未来をともに創るパートナーを募集しています。

メタバースでやってみたいこと・メタバースの現状を知りたい方など。

採用サービスのご相談についても下記のフォームからお問い合わせください。

■会社概要

無料相談・お問い合わせ :https://v-inc.jp/contact

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：メタバース/VR/XR等の先端技術領域における事業支援・開発、自社サービスの開発・運営

URL：https://v-inc.jp