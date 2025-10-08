GPU UNITE 2025 出展のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社（ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市）は、2025年10月15日に開催される GPU UNITE 2025 に出展することをお知らせいたします。

GPU UNITEは、産業界とアカデミアが一堂に会し、GPUなどハードウェアの発展と、それらを取り巻く新技術に関する研究・開発の革新的な取り組みを発信することで、技術への理解を深め、新たな出会いや学びを創出することを目的としたコミュニティです

Nextorageブースでは、GPU環境におけるストレージソリューションとAI処理最適化技術を中心に展示を行います。当社のAIへの取り組みの一つであるaiDAPTIV+*を活用したソリューションを体感いただけます。皆さまのお越しをお待ちしております。

* aiDAPTIV+はオンプレミス環境での生成AI活用において、GPUのVRAM不足を、システムメモリとSSDで補完する、Phison Electronics社独自の技術に基づく製品です。

【主な展示内容】

aiDAPTIV+ デモンストレーション

大規模AI学習や推論に最適化されたM.2 SSD製品aiDAPTIV+の展示とオンプレミス環境での生成AI活用において、GPUのVRAM不足を、システムメモリとSSDで補完するaiDAPTIV+を使用した、フリーキャラクターのAIによるオリジナル化のデモを行います。

【開催概要】

イベント名：GPU UNITE 2025

会期：2025年10月15日（水）10:00～17:40

会場：東京大学 伊藤国際学術センター 伊藤謝恩ホール（東京都文京区本郷７丁目３－１）

参加費：イベント参加チケット 一般：3,000円 学生：無料

イベント＋懇親会参加チケット 一般5,000円 学生：1.000円

※詳しくは公式サイトにてご確認ください。

主催：GPU UNITE 実行委員会

公式サイト：https://gpu-unite.ai/gpu-unite-2025/