【DXHUB】ミャンマー・ヤンゴンで感謝イベント「Arigatoパーティー」を開催

DXHUB株式会社は、2025年8月25日・26日にミャンマー・ヤンゴン市にて、自社が提供する在留外国人向け通信サービス「JP SMART SIM」の現地代理店 Growth Myanmar Co.,Ltd. と共同で、パートナー企業向け感謝イベント「Arigatoパーティー」を開催しました。

本イベントは、現地パートナーとの交流を通じ、サービス拡大に向けた情報共有とネットワーク強化を目的として企画されたものです。

■イベント概要

名称：Arigatoパーティー

日時：2025年8月25日（月）・26日（火） 17:00～19:00

会場：月とワイン https://www.facebook.com/mooncafeygn/

参加者：60社以上

■イベントのハイライト

・事業戦略と重点施策の共有

DXHUB株式会社の営業部マネージャーより、今後の事業展開と現地における重点施策を発表しました。

・サービス最新情報の紹介

JP SMART SIMの最新アップデートに加え、新サービス「ボンドリンゴ」についても紹介しました。

・成功事例の共有

導入事例や協業事例を取り上げ、今後の取り組みの参考となる情報を提供しました。

・ネットワーキング

参加者同士の交流を通じ、新たな協力関係やアイデアの創出が促進されました。

また、会場では活発な意見交換が行われ、オリジナルバッジも配布され、高い評価をいただきました。

■主催者からのコメント

・DXHUB株式会社 営業部マネージャー 伊山：

「ミャンマーという国に魅了され、パートナーの皆様はもちろん、日本語学校に通う学生や街の人々の誠実さ・勤勉さを肌で感じることができました。パートナーの皆様から『とても便利で安心できる』との評価もいただき、さらに多くの日本に来る外国人の方々に、より良いサービスを提供したいという思いが一層強くなりました。今後はミャンマー以外の国々にも足を運び、それぞれの状況を理解したうえで、パートナーとの協業を深めていきたいと考えています。」

・Growth Myanmar Co.,Ltd.代表 芳賀：

「今回、日本からDXHUB株式会社の営業部マネージャー伊山様に初めてミャンマーをご訪問いただきました。パートナーの皆様には、JP SMART SIMがミャンマーマーケットに本気で取り組んでいる姿勢を実感していただけたと思います。

ミャンマーには大きな可能性がありますが、現状はさまざまな制約により十分なサービス提供が出来ていない部分もあります。今回の訪問により、DXHUB株式会社は現地の実情を再認識し、今後のサービス拡大に向けた取り組みを進める方針を示されました。

また、パートナー同士の交流の場としても大変好評をいただいたため、今後も定期的に開催していく予定です。」

■ミャンマーでパートナー募集

DXHUB株式会社では、在留外国人向け通信サービス「JP SMART SIM」を通じて、日本での留学や就労など長期滞在を予定している方々に、安価で快適な通信環境を提供するビジネスパートナーを募集しています。

本サービスは、日本での生活を始める前に日本の電話番号を取得できる点が大きな特徴です。さらに、手頃な料金設定と多言語サポートを強みに、日本到着直後からインターネットや通話が利用可能です。これにより、銀行口座開設など生活立ち上げに必要な手続きを安心かつスムーズに進められます。

教育機関や留学エージェントなど、留学生や就労者と接点をお持ちの企業様にとって、お客様へ安心と付加価値を提供できる絶好の機会です。ご関心のある企業様は、ぜひ現地代理店Growth Myanmar Co.,Ltd.までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

Growth Myanmar Co.,Ltd.

電話：+95-9-4211-33898（担当：芳賀／ジンマー）

メール：zinmar.growth@gmail.com（担当：ジンマー）

haga@growth.bz（担当：芳賀）

■DXHUB株式会社 会社概要

事業内容：

・各種クラウドソリューションの導入・運用支援

・IoT/M2M向けSIMサービス

・在留外国人支援

・在留外国人向け通信

代表取締役社長：澤田賢二

本社：京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館2階

設立：2015年10月

資本金 : 100,000千円

URL：https://dxhub.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問合せ

DXHUB株式会社

モバイルソリューション事業部

電話：075-315-5906

E-mail：sales@dxhub.co.jp