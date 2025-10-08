人気のシンプルなリストレストに新サイズが追加！横幅32.5cmのコンパクトなリストレストを10月8日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長：山田和範）が運営する直販サイト『サンワダイレクト』では、約15°の傾斜で自然な手首の角度を保ち、手首の負担を軽減して快適なタイピング環境を実現する、人気のシンプルなリストレストに横幅32.5cmのバージョン「200-TOK023BK」を発売しました。
おすすめポイント
・約15°の傾斜が手首にフィットし、手首の疲れを軽減する
・スリムでコンパクト、省スペースデスクやノートPCに最適
・6点滑り止めとPUレザー素材で安定性とスタイリッシュな雰囲気を両立
掲載ページ
リストレスト クッション 腱鞘炎防止 ゲーミング 疲労軽減 手首 ノートパソコン用 キーボード用 幅32.5cm エルゴノミクス
型番：200-TOK023BK 販売価格：1,228円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-TOK023BK
■手首にフィットする約15°のエルゴノミクス設計
約15°の傾斜が自然な手首の角度をキープ。タイピング時に手首の角度にフィットするため、手首の疲れを軽減します。快適な姿勢を保てるため、長時間の作業でも疲れにくく集中力を維持できます。
■スリム設計でデスクを広々使える
幅32.5cmのスリムデザインは、テンキーレスキーボードやノートPCにもピッタリ。省スペースなデスクでも圧迫感がなく、作業エリアを確保できます。コンパクトでどんな場所でも使うことができるリストレストです。
■適度な硬さで沈み込みを防止
内部には弾力性のあるPEフォームを採用。柔らかすぎず硬すぎない絶妙なバランスで、手首をしっかり支えながら快適さをキープします。長時間使用してもヘタりにくく、安定したサポートを提供します。
■滑りにくく、安定した操作を実現
裏面には6点の滑り止めゴム足を配置し、作業中のズレを防止。しっかり固定されるので、タイピング中も安心して使用できます。がたつきを抑える設計で、快適な使用感が続きます。
■高級感のあるレザー調デザイン
表面には手触りの良いPU素材を採用。汚れが付きにくく、サッと拭くだけで清潔を保てます。スタイリッシュでシンプルなデザインは、オフィスや自宅のどんなインテリアにもマッチします。
●製品仕様
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。