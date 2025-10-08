ハイアール、新機能を搭載し進化した、375Lと325Lの3ドア冷凍冷蔵庫CVシリーズ「SLIMORE X」を発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社(本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国)は、真ん中に野菜室を備え、新機能を搭載した3ドア冷凍冷蔵庫CVシリーズ「SLIMORE X」の375L冷凍冷蔵庫(JR-CVM38A)、325L冷凍冷蔵庫(JR-CVM33A)を、2025年10月22日より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売いたします。

■企画・発売の背景

当社は、ひとり暮らし世帯や少人数、共働きのご家庭などに向けて、それぞれのニーズに合わせた商品開発を行っており、冷凍冷蔵庫におきましては、小型から大型まで幅広いラインナップを取り揃えてまいりました。

近年、冷凍食品や調理済み食品の利用が拡大することで、食材をまとめて保存するニーズも広がり続けております。。そのため、買い物の回数を抑えるべく、保存期間の長い冷凍食品の大量ストックはもちろんのこと、日常的に使用する生鮮食品や調味料の保存についても、より使いやすさを求める声が高まってまいりました。

この度当社が発売する375Lと325Lの冷凍冷蔵庫「SLIMORE X」は、“スリムボディに美味しさたっぷり。自分らしい毎日を楽しむ”をコンセプトに開発されたCVシリーズ「SLIMORE」の新製品です。どちらも幅59.5cmのスリムボディながら大容量野菜室を備え、旨味や食感を長期間保持する冷凍機能にもこだわりました。

■「鮮度キープ冷凍」搭載

この度発売する「SLIMORE X」（JR-CVM38A、JR-CVM33A）には新たに「鮮度キープ冷凍」を搭載しました。冷気の出入り口に開閉式の蓋を設置することで、霜取り運転時に蓋を閉じて暖気の流入を遮断し、冷凍室内の温度変化を抑制。室内の温度変化を抑えることで霜つきを低減する冷凍技術です。霜つきを大幅に抑えることで解凍してもドリップが出にくく、旨味と食感が長持ちするので美味しくいただけます。

※試験条件/鮮度キープ冷凍が搭載された JR-CVM38A と当試験用に鮮度キープ冷凍機能を解除した同機を各 1 台用意し、JR- CVM38A の冷凍室を試験区、鮮度キープ冷凍機能を解除した同機の冷凍室を対照区としました。保存期間を４週間とし、 保 存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。ステーキ肉 300ｇとまぐろ赤身をパックのまま保存。

■スリムボディかつ選べるカラーで理想のキッチンに

大容量ながら幅59.5cmの「スリムボディ」で、キッチンの限られた空間にも設置が可能。サイドラックやセカンド冷凍庫と併用することで、使いやすさがさらに向上します。また、キッチンのイメージに合わせて選んでいただけるよう、375L冷凍冷蔵庫(JR-CVM38A)、325L冷凍冷蔵庫(JR-CVM33A)ともに表情が異なる2色を展開。奥行のある質感がシックで落ち着いた雰囲気のブルーイッシュグレーと、表面の滑らかな凹凸がニュアンスある華やかさを創出するサンドホワイト。どちらの色も心地よく上質な光沢感のガラストップ仕様といたしました。

■使いやすさにこだわった真ん中大容量野菜室

JR-CVM38A(H)使用イメージJR-CVM33A(W)使用イメージ

84Lの「真ん中大容量野菜室」は、大きな食品も収納でき、上段のトレイは小物の整理にも便利です。野菜室を真ん中に配置したことで、キャベツなどの大物野菜も立ったままラクに出し入れが可能で、手前側のスペースには2Lペットボトルを立てて4本※1収納することができます。また、底面にある「野菜室おそうじ栓」から直接ゴミ箱へ野菜クズを掃き出せ、お手入れも簡単です。

■野菜室を開かなくても野菜室の状態が把握できる時短機能「ベジベジビューイング」

冷蔵室を開けると手前から野菜室が見える「ベジベジビューイング」を新搭載。野菜室を開けなくても、飲み物や食材を取り出す際に野菜室の在庫状況が確認でき効率的です。

■変温機能で食材の鮮度を保つ「フレッシュルーム」

冷蔵室には、保存する食材に合わせて温度をチルド(0℃近辺)と冷蔵/野菜(2℃～5℃)に切り替え可能な「フレッシュルーム」を装備。チルド(0℃近辺)に設定することで、生鮮食品や発酵食品を凍らせずに保存することが可能です。

また、「フレッシュルーム」の上面には透明の「強化ガラストレイ」を採用。「フレッシュルーム」の中を見やすくすることで、フードロス低減の効果も期待できます。

375L冷凍冷蔵庫(JR-CVM38A)・325L冷凍冷蔵庫(JR-CVM33A)の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１. 霜をつけずに旨味と食感をキープする「鮮度キープ冷凍」

２. 設置場所に困らない幅59.5cmの「スリムボディ」

３. 高品位ガラストップを採用した、デザイン性のある2色展開

４. 大容量84Lで使いやすい「真ん中大容量野菜室」

５. 野菜室を開けなくても中身が確認できる「ベジベジビューイング」

６. 保存する食材にあわせて温度帯を切り替えできる「フレッシュルーム」

７. 2Lペットボトルを8本収納可能 (野菜室4本、Wドアポケット4本)※1

８. 野菜くずを直接ごみ箱に掃き出せる「野菜室おそうじ栓」

９. 氷を自動でたっぷりストック「自動製氷機能」

１０. 高い省エネ基準達成率（JR-CVM38A 111％、JR-CVM33A 115％）

Wドアポケット使用イメージ◆ 仕様【375L冷凍冷蔵庫(JR-CVM38A)・325L冷凍冷蔵庫(JR-CVM33A)】[表: https://prtimes.jp/data/corp/20472/table/202_1_2610fd9aadcdc5a1437c557572a615f7.jpg?v=202510080956 ]

※1 ペットボトルの形状により収納できない場合があります。

※2 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※3 年間消費電力量は、JIS C 9801-3(2015年)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

※4 JIS C 9607(2015年)規定の騒音試験による(安定運転時)。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]