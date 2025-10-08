「ReFa HEART BRUSH(リファハートブラシ)」から新カラー登場 “アースピンク”“アースグリーン”Cosme Kitchen・Biopleにて限定発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2025年11月8日 (土)にReFa HEART BRUSH(リファハートブラシ)から新カラー“アースピンク”と“アースグリーン”を発売いたします。

2024年11月に、ファッションやライフスタイルになじむカラーをお求めになるお客様の声にお応えして“アースホワイト”を発売後、多くのお客様よりご好評いただいてまいりました。

この度、アースピンクとアースグリーンを発売することで、さらにお気に入りのカラーを選ぶ楽しみ、使う楽しみを提供します。

本商品は、全国のCosme Kitchen・Biople限定での販売です。

『ReFa』ヘアブラシシリーズは今後もお客様の声をもとにラインナップ展開を加速させ、ReFaならではの革新的なプロダクトを開発してまいります。

■商品概要

ReFa HEART BRUSH（リファハートブラシ)

からまりほぐす、みがき上げる

ツヤメイクブラシ。

カラー：Earth Pink（アースピンク）、Earth Green（アースグリーン）

価格：各3,300円（税込）

発売日：2025年11月8日 (土)

販売：全国のCosme Kitchen・Biopleの一部店舗・及びCosme Kitchen Webstoreで限定発売。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/