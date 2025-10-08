チャリティに繋がる特別メニューを召し上がれ！【MASH PARK PROJECT 2025】この日だけのスペシャルフードやゲストが決定

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュホールディングス（本社：東京都千代田区麹町／代表取締役社長：近藤広幸、以下マッシュグループ）は2025年11月7日(金)・11月8日(土)の２日間、本社にて第９回目となる参加型チャリティイベント「MASH PARK PROJECT（マッシュパークプロジェクト）」を開催します。

当イベントは、「子どもたちに最高の笑顔を届ける」をコンセプトとし、イベント売上をもとに被災地に公園を寄贈するプロジェクトです。イベントでは物販や飲食ブースに加え、各種ワークショップも開催し、家族連れやご友人同士でワクワクできるコンテンツをご用意しております。

東日本大震災を機に、被災地に笑顔を届けたいという想いから始まった当プロジェクト。

第9回目の開催となる今回も、ここでしか食べられないおいしくて楽しいフードやお得なファッション＆コスメアイテム販売に加え、笑顔あふれるライブパフォーマンスやワークショップなどのプログラムで、小さなお子様から大人まで、ご家族みんなで１日中お楽しみいただけます。

この日を逃すと食べられない！？【MASH PARK PROJECT 2025】だけの特別なFOOD＆DRINKメニューラインアップ

マッシュグループにて飲食事業を展開するマッシュフードラボが、MASH PARK PROJECT のフードとドリンクを全面プロデュース。大人の方にもお子様にもおいしく召し上がっていただけるメニューの数々を、会場１階とエントランス前に置いたキッチンカーでお届けします。

楽しく味わうことで、チャリティにつながるフード・ドリンクメニューの数々。何にしようかと迷ってしまうようなラインアップを、ぜひごゆっくりお楽しみください。

メニュー提供ブランド

gelato pique cafe

Cosme Kitchen Adaptation

AZUR et MASA UEKI

蕎麦事業部

MASH KITCHEN（マッシュグループ社員食堂）

スペシャルオファー

ボルサリーノ 関さんによる“開運飯”

プロユースの食器をお得に買える“サステナブルマーケット”

gelato pique cafe

ピケベアクレープ 980円

特製のチョコレートムースでかたどったピケベアが顔をのぞかせる、とびきりキュートなクレープをご用意しました。生地の中には濃厚なマスカルポーネクリームと、甘酸っぱいベリーソース、スポンジ、クッキーを贅沢に重ねています。

バターとお砂糖のクレープ 690円

厳選したフランス産の小麦粉でもちもちとパリパリの食感をかなえる絶妙な配合の生地を、お砂糖とフランス産の高級発酵バターでシンプルに楽しむ、ピケカフェのシグネチャー。

キッチンカーで焼きたてをご提供します。

Cosme Kitchen Adaptation

ナチュラルビーフのてりたまロコモコ丼 980円

自然に近い形で育ったナチュラルビーフを使用。Cosme Kitchen Adaptationで大好評のオリジナルレシピのハンバーグがごろっとのった、こだわりいっぱいのロコモコ丼は、温玉とアボガドとともに食欲そそるてりやき風ソースで仕上げました。

有機豆乳と甘酒のヴィーガンソフトクリーム 380円

豆乳であることを忘れるようなミルキーな風味と甘酒ならではの優しい甘さ。さらさらとほどけるようなくちどけと食後の軽さがうれしい、2018年から好評の自家製ソフトクリームです。

バナナココナッツパウンドケーキ 380円

米粉と豆腐で作る、ヴィーガン＆グルテンフリーのガトーショコラです。しっとりとして口当たりのよいリッチなカカオ生地に、たっぷりのナッツが入っています。時折感じるブルーベリーの酸味がアクセント。

豆腐とナッツのガトーショコラ 380円

バナナが芳醇に香る、米粉で作ったグルテンフリーのパウンドケーキです。スーパーフードのココナッツとカカオニブ入り。バナナをたっぷり使い、一切れでも大満足の濃密な焼き上がりです。

AZUR et MASA UEKI

短角牛とトリュフのローストビーフサンド 980円

上質な赤身肉が美食家を虜にする在来種「短角牛」。しっとりと柔らかにローストしたきめ細やかな赤身肉に、トリュフの香りを合わせました。レストランの厨房で丁寧に焼き上げた、ビーツを練りこんだ美しいカラーのパンにサンドしてご提供します。

＜「AZUR et MASA UEKI」のシニアソムリエがこの日のためのドリンクをご用意！＞

旨味たっぷりアイスカフェラテ 550円

上質なエスプレッソをコクのあるミルクとあわせてご提供する、フレンチレストランらしい洗練された味わいのカフェラテです。

ゴクうまスパークリング：蔵王ウッディーファーム「Woody・Petillant」 550円

山形県上山市のウッディー＆ワイナリーが醸した柔らかな泡立ちが特徴のスパークリングワイン。ゴクゴク身体に染み渡るナチュールワインはローストビーフサンドにぴったりです。

しぼりたて白ブドウジュース：勝沼醸造「葡萄果汁」 550円

ぶどう王国と呼び声の高い山梨県・勝沼を代表する日本固有の品種「甲州」を、勝沼醸造のワイン醸造技術で搾りたての風味をそのままボトリングしたジュースです。ハチミツを思わせる上品な口当りとさっぱりとした飲み口を楽しめます。

あらしぼりの桃ジュース：ココ・ファーム・ワイナリー「LOVE＆PEACH」 550円

栃木県のココ・ファーム契約農家のカノハタが栽培した桃だけで作った、旨味たっぷりあらしぼりの桃ジュースです。桃100%の芳醇な香り、とろとろの舌ざわりが幸せな気分にしてくれます。

蕎麦事業部

冷やしたぬきそば 980円

蕎麦の魅力が引き立つ“ぶっかけ蕎麦”で、のど越しのよい冷たい蕎麦をお召し上がりいただきます。

オレンジ色が鮮やかな卵黄は、コク・風味の深い厳選卵「十六代 真っ赤卵（まっからん）」。まろやかにたぬき蕎麦をまとめてくれます。隠し味にごま油を少し加えているのがポイント。

蕎麦屋のそぼろ丼 980円

丁寧に時間をかけて手仕込みする「かえし」で炊いた醤油香るほんのりあまい鶏そぼろには、食欲が湧き立つ山椒と大葉の和ハーブをほんのりアクセントに。ふわふわの錦糸玉子が贅沢にのった丼ごはんです。

MASH KITCHEN（マッシュグループ社員食堂）

マッシュグループ社員の健康を毎日の食事でサポートしている社員食堂「MASH KITCHEN」が初めてMASH PARK PROJECTに出展します。

麹を活用したり、旬の野菜をおいしく食べられる工夫をしたり…と、マッシュグループの活力を育んでいる食堂がこの日のためにご用意する、特別なランチボックスをお楽しみください。

サクッ旨！からあげ弁当 980円

発酵の作用で柔らかくジューシーに仕上げるMASH KITCHENオリジナルのからあげをお楽しみください。野菜多めの副菜でバランスよく、目にも楽しいお弁当に仕上げています。

まんまるミートボールBOX 780円

手作りのミートボールをメインに、お子様も楽しめるお弁当にしました。

＜食べて買って、女川町を応援！＞

マッシュグループが公園を寄贈した女川町の特産品を、お弁当の副菜として採用予定！当日１階の女川町ブースにて商品を販売していますので、食べて気に入った商品をご購入いただけます。

サステナブル FISH＆CHIPS 580円

気仙沼産のヨシキリザメの身「ピーチシャーク」をFISH＆CHIPSで。

ピーチシャークのネーミングは桃のような淡いいピンク色をした切り身の色から。フカヒレの原材料として使われているヨシキリザメは、ふわふわの身もおいしい！ということを知ってもらいフードロスを減らそうという活動から生まれたブランドです。軽い食感に揚がったふわふわのフィッシュフライをお楽しみください。

輪島じゃがバター 490円

蒸したてのじゃがいもの上で立ち上る、能登の伝統的調味料×バターの良い香りと深い味わい。

能登の新鮮なイカを原料に作る舳倉屋（へぐらや）の「いかいしる」、谷川醸造の「おかず味噌」3種（ごぼう／とうがらし／畑のにくみそ）からお好きな調味料をお選びください。

【ドリンクブース】

自然派の食や調理方法など、マッシュグループの社員のカラダを想う食事を日々探求している「MASHKITCHEN」のスタッフが選んだおいしいドリンクやお酒など、バラエティ豊かなお飲み物をご用意します。

＜ pick up! ＞

有機農法 富士ビール 600円

有機栽培した大麦とホップを100%使用した、体にも環境にも優しいビールです。

カラダととのう“おまもりドリンク”

「enn you 巡（めぐり）」 400円

クラシエ漢方研究所が監修した、ライスミルクがベースのドリンク。巡という名にぴったりな、ナルコユリの根やハトムギ、レモンで「カラダととのう、いきいき気分」を味わえます。

・・・・・・・・・・

※価格は全て税込み表記です

※写真はイメージで、当日の提供は紙皿等の簡易食器を使用します

※全メニューの売上の一部がMASH PARK PROJECTのチャリティとなります。

※各商品は変更になる可能性があります

＜11月7日(金) トークショー開催！＞ごはんで運気上昇！？女性芸人ボルサリーノ 関さんに「開運飯」のひみつを教えてもらいましょう！

普段、コンビ・ボルサリーノで活躍している関さんは「五行説」「栄養素」「民間伝承」などをミックスした、食べることで運気や元気がアップする『開運飯』で評判。

ことの発端は、料理上手の関さんの家でごはんを食べていた芸人さんたちが、続々と開運していったエピソードから。

勝負前のゲン担ぎや悩みを解決するような、色や食材の云われを取り入れたメニューで出世した！と、芸人さんの間で引っ張りだこに。

そんな関さんによる開運飯トークショーなど、MASH PARK PROJECTならではのコンテンツを関さんと一緒に準備中です。

お楽しみに！

＜MASH PARK PROJECT初開催＞レストランクオリティの食器に出会えるサステナブルマーケット！

レストランなどに食器や調理器具を卸す株式会社ナガヨによる、テーブルウェアのマーケットを初開催します。

サンプルとして取り寄せたものの、その後出番がなくなって１枚だけ残ったお皿や、廃盤となりお店に卸せなくなった高級グラス。ナガヨのアーカイブから“ちょっといい器”を特価で販売。

一期一会の掘り出し物が見つかる、すてきな機会に、ぜひお立ち寄りください。

サステナブルマーケットの売上は全額MASH PARK PROJECTに寄付されます。

【 MASH PARK PROJECT 開催概要 】

■開催日

2025年11月7日(金) 13:00～19:00

2025年11月8日(土) 11:00～18:00

■開催場所

株式会社マッシュホールディングス1階・2階・3階

（所在地：東京都千代田区麹町5-7-1 麹町ダイビル）

■入場チャリティパス

ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」およびマッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」にて販売中！

MASH PARK PROJECT 前売りチャリティパスチケット(https://usagi-online.com/brand/usagiticket/item/USC0125F0001)

チャリティ金額：800円（税込）

※チケットの売上は全額チャリティとして公園の建設費に充当いたします。

■公式ウェブサイト

https://mashgroup.jp/mashparkproject/mpp2025.html

MASH PARK PROJECT 2025 メインビジュアルについて

第9回となる今回のMASH PARK PROJECTでは、メインビジュアルにパラアーティストの齋藤志保氏の3作品「バグ―」「コウモリ」「アヒル」を起用。会場内のパネルや、来場者全員にお渡しするエコバッグなど、随所で作品をお楽しみいただけます。

アヒルバグーコウモリ

優しいカラーと繊細なタッチの3作品を中心に、MASH PARK PROJECTの会場をハッピーなカラーで彩ります。

パラアーティスト 齋藤 志保（サイトウシホ）氏 プロフィール

1990年生まれ。滋賀県在住。2011年から「やまなみ工房」に所属。

作品制作に取り組み始めたのは2014年頃からである。活動当初は、布にペイントしバッグ等の商品制作に携わっていたが、自ら絵画制作に意欲を見せ現在の活動が定着する。モチーフとなる物は生物や植物、好きな食べ物等様々で、始めに下描きを終えるとイメージに合う色で着色、その後は点描技法でゆっくりと模様を施してゆく。完成した作品はまるでアボリジニのロックアートに似た神秘に満ちた形に表現されていく。

MASH PARK PROJECTについて

被災地へ向けて、「子どもたちに最高の笑顔を届ける」をコンセプトに、たくさんのアイデアが詰まった世界でたったひとつの公園をプレゼントするプロジェクト。本社で開催するチャリティイベントによって得られた収益すべてに対し、完全な透明性をもってマッシュパークの建設費に充てさせていただきます。2021年8月には、当プロジェクトが手掛ける公園第1号として、東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県牡鹿郡女川町に「MASH PARK ONAGAWA」を寄贈しました。

【 前回（2024年開催時）および累計実績 】

動員人数：約1,900名

2024年チャリティ金額：7,300,000円

累計チャリティ総額：111,601,068円 (※2025年8月末現在）

MASH PARK ONAGAWAについて

2021年8月19日（木）、宮城県牡鹿郡女川町にMASH PARK PROJECTによる寄附金を元に建設する公園第1号として「MASH PARK ONAGAWA（マッシュパーク 女川）」がオープンしました。開園から4年が経過し、公園では日々多くの子どもたちが自由な発想で遊び、地域の人々にとっての憩いの場となっています。

■MASH PARK ONAGAWA公式ウェブサイト

https://www.mash-holdings.com/mashparkproject/mp_onagawa.html