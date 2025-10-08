〈パティスリー・リアン〉が登場！キャラメルとチョコの甘さを楽しむ秋　松坂屋上野店　最旬グルメ

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店の食品フロアほっぺタウンでは、週替わりで人気ショップをイベント展開中。10/15(水)からは、〈パティスリー・リアン〉が出店！キャラメルヌガーとクルミをクッキーに挟んだ「エンガディナー」と濃厚な「ガトーショコラ」が登場。甘さをしっかり堪能したい方必見！秋に食べたい濃厚スイーツです。また、〈GONNA DAYS〉からは野菜を簡単に摂取したい方におすすめな、カラフルな見た目のボリューム満点なサラダが登場！松坂屋上野店の最旬グルメ6ブランドをご紹介します。

〈パティスリー・リアン〉(左)エンガディナー、(右)ガトーショコラ (各種１個) ３３０円/１階 和洋菓子イベントスペース

キャラメルヌガーとクルミをサクサクとしたクッキー生地に挟んだザクザク食感が特徴のスイスの伝統菓子「エンガディナー」とカカオ成分６６％と７０％の小麦粉不使用グルテンフリーの２種類のくちどけなめらか濃厚な「ガトーショコラ」。

〈GONNA DAYS〉１０種野菜のボリュームサラダ レギュラー(１個) １,３８２円、ハーフ(１個) ７３４円/地下1階 ほっぺタウン催事場

自社農園の西洋野菜を取り入れた１０種野菜のボリュームサラダです。３００ｇの野菜をたっぷりとっていただける定番サラダ。

〈千鳥屋〉チロリアン（１００ｇあたり） ４８６円／１階 お江戸新町イベントスペース

新鮮なミルクとバターをたっぷり使い、サクッと焼き上げた軽い食感のロールクッキーに口どけなめらかなクリームを入れた福岡銘菓。

※１０／１９（日）→２１（火）

〈五建外良屋〉京ういろ（栗あずき）（３本入り） ６４８円／１階 和洋菓子イベントスペース

従来の生ういろに栗を散りばめた秋限定の京ういろをお届け。

〈巴裡 小川軒（新橋・目黒）〉元祖レイズン・ウイッチ（１０個入 ） １,４００円／１階 お江戸新町イベントスペース

巴裡 小川軒の看板商品。洋酒に程よく漬け込まれた肉厚レーズンとクリームを、クッキーにサンドした味わい深いお菓子です。

※１０／１８（土）まで

〈神戸 大平閣〉豚まん（１個） ２４０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

地元神戸で国産にこだわった素材を伝統のレシピで味付けし、一つ一つ手包みで仕上げております。蒸し器はもちろん、電子レンジでも簡単に温めも可能。

