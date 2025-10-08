【NFT漫画プロジェクト 第７弾】SNSで話題!! 玖島川のり が描くシュールでコミカルな日常系実録ショート漫画『会社員 玖島川の日常』の出版応援NFTを2025年10月15日(水)より販売開始!!

株式会社CAICA DIGITAL

株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、審査制NFT販売所「Zaif INO」にて、漫画家 玖島川のり が描く『会社員 玖島川の日常』の出版資金調達として、2025年10月15日(水)より本作のNFT販売を開始することを決定いたしました。

本作は、同社が株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部および株式会社実業之日本デジタルと協業し実施する「NFT漫画プロジェクト」の第７弾作品です。

また、本作を紹介する特設サイト及び漫画の一部を試し読みできるサイトを準備中です。

これらの公開も順次お知らせいたしますので是非ご期待ください。

● 作品紹介

『会社員 玖島川の日常』

社内で起こった小さなミスが、誰も想像できない思わぬ事態に発展する。

日々の多忙な業務の中で巻き起こるほんの些細な出来事や、忙しさにかまけてついつい記憶の彼方へ葬り去るレベルの小さな事件簿などなど...

40代 現役会社員の作者が漫画日記としてタイムリーに描き、日々SNSに投稿していた作品を集めた日常系実録ショート漫画。

● 漫画家紹介

漫画家 玖島川のり

広島県出身、東京都在住。愛知県の大学を卒業後、印刷会社、広告会社勤務を経て、

現在、製造メーカーに会社員として勤務しながら漫画家・グラフィックデザイナーとして活動中。

◇ 出演番組 ◇

テレビ朝日「激レアさんを連れてきた」（2021年）

読売テレビ「川島・山内のマンガ沼」（2021年-22年）

◇ 提供記事 ◇

Yahoo!ニュース、ウォーカープラス、WEBザテレビジョン、Jタウンネット、まいどなニュース、マグミクス、ガジェット通信、マイナビニュース、grape、ねとらぼ、Buzzfeed、リアルサウンド、Hint-Pot 等 他多数

● 玖島川のりさんからのメッセージ

読者の皆様、いつもSNS等であたたかいコメントをいただきありがとうございます。

今回はNFT漫画というこれまでにない新しい試み、プロジェクトに非常に興味があり、お声がけをいただき参加させていただきました。よろしくお願いいたします。

40代会社員のリアルを描いた、シュールでコミカルな日常系実録ショート漫画

玖島川のり の『会社員 玖島川の日常』に引き続きご注目ください！！

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。 目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議や専用コミュニティを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFT保有者に還元されます。専門知識や特別なスキルは一切必要ありません。 作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

◎ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga/)

◎ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/)

Zaif INOとは

Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。

Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。

さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

【Zaif INOサービスページ】https://zaif-ino.com/(https://zaif-ino.com/)

【NFTカード紹介ページ】https://zaif-ino.com/media/nft-card/(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)

【Zaif INO公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/zaif_ino(https://twitter.com/zaif_ino)

【Zaif INO公式メールマガジン】https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/(https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/)

【Zaif INO公式Discord 】https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs(https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs)

【Zaif INO公式LINE 】https://line.me/R/ti/p/@841xxews(https://line.me/R/ti/p/@841xxews)

NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。

ご興味がある方は zaif-ino@caica.jp までお問い合せください。

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイト https://www.caica.jp/web3/(https://www.caica.jp/web3/)

■「CAICA Web3 For Biz」法人窓口 https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)

以上

会社概要

株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

代表取締役 鈴木 伸

東京都港区南青山５丁目11番９号

https://www.caica.jp/cfhd/