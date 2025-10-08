【ＢＳ日テレ】女優・財前直見の田舎暮らし「なおみ農園」秋の大収穫祭!大分在来種の白ナス・宗麟南瓜も豊作！10月9日（木）よる10時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで放送中の「なおみ農園」（毎週木曜よる10時）では、女優・財前直見さんが大分県で実践する本格的なスローライフに完全密着。

10月9日（木）よる10時からの放送では、実りの秋を迎え、真っ赤なスイカ、黄色いスイカ、貴重な大分在来種の白ナスや宗麟南瓜など、今シーズン育ててきた作物が続々と収穫時期を迎えます。

父親である"じぃじ"による「みょうが見つけ方講座」や、採れたて野菜の試食、財前家特製カレーライスなど、秋の豊かな食卓も必見。コロナ禍以降注目を集めるスローライフを15年以上前から実践してきた財前ファミリーの、台本なし・企画なしのリアルな田舎暮らしをお届けします。

大分在来種の白ナスを収穫

番組内容

■ 秋の大収穫！色とりどりの作物が実りの時を迎える

宗麟南瓜

実りの秋を迎えた大分・なおみ農園では、今シーズン丹精込めて育ててきた数々の作物が収穫時期を迎えた。真っ赤なスイカに黄色いスイカ、そしてじぃじ（財前さんの父）の手にはみょうががどっさり!

■ じぃじ直伝！「みょうが見つけ方講座」

じぃじによる"みょうが見つけ方講座"

ところで、みょうががどんな風に実っているかご存じだろうか？意外と知らない人も多いはず。番組ではじぃじによる"みょうが見つけ方講座"を特別公開。農業のベテランならではの知恵と技術が学べる貴重な映像となっています。

■ 大分在来種の白ナス・宗麟南瓜が大成功!

大分在来種の白ナス宗麟南瓜

大分が誇る在来種・宗麟南瓜も見事に実り、収穫を迎えました。そして今回の最大の成功は、大変貴重な大分在来種の白ナス!全滅のリスクを避けるため、なおみ農園内の2か所の畑に分けて植えた白ナス。その出来栄えをお楽しみに！

■ 採れたて野菜の試食&財前家特製カレーライス

財前家特製カレーライス

スタッフも一緒に、採れたて新鮮な野菜を試食。自分たちで育てた野菜の味は格別！さらにこの日は、財前家特製のカレーライスも登場！収穫の秋、食欲の秋を存分に満喫する、超楽しい秋の一日をお届けします。

＜番組概要＞

番組タイトル：なおみ農園

放送日時：10月9日（木）よる10時（毎週木曜よる10時放送）

放送局：ＢＳ日テレ / ＢＳ日テレ４Ｋ

出演者：財前直見、JP（ナレーター）