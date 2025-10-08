こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
金沢市との新規連携事業金澤月見光路のあかりオブジェやメディアアートがぼんぼり祭りへ「金澤月見光路・湯涌編～ぼんぼり祭りを彩る～」開催のご案内 令和7年10月18日（土）場所：金沢湯涌江戸村
金沢市と金沢工業大学 金澤月見光路プロジェクトは、令和7年10月18日（土）湯涌温泉観光協会主催「湯涌 ぼんぼり祭り」の開催に合わせて、金沢湯涌江戸村（金沢市湯涌荒屋町35－1）にて、あかりオブジェや３Dホログラムを使ったインタラクティブメディアの展示を行います。
「湯涌 ぼんぼり祭り」は、アニメ『花咲くいろは』を契機に誕生した幻想的な祭りで、地域の伝統文化を継承しながら、今年で13回目の開催を迎えます。全国から多くの来訪者が集まるこの祭りにおいて、金澤月見光路プロジェクトは、あかりオブジェや3Dホログラムを用いた先端的な表現を通じて、湯涌の魅力を新たな視点で発信します。
「金澤月見光路・湯涌編～ぼんぼり祭りを彩る～」
※ぼんぼり祭り本祭については、こちらをご覧ください。https://yuwaku.gr.jp/bonbori/
開催日：令和7年10月18日（土）
会場：金沢湯涌江戸村（金沢市湯涌荒屋町35－1）
入場無料
内容：
●光のオブジェ展示
金澤月見光路プロジェクトメンバー
建築デザイン学科 川粼研究室
時間：9時～17時30分（入場は17時まで）
場所：町家・武家ゾーン
●３Dホログラム・インタラクティブメディア作品展示
金澤月見光路プロジェクトメンバー
メディア情報学科 高野研究室
時間：11時～15時30分
場所：鯖波本陣旧石倉家 板の間
金澤月見光路プロジェクト
金沢工業大学の学生が学科の領域や学年をこえて連携し、金沢市中心市街地の活性化を目指すプロジェクト。企画から制作までの全てを学生が行い、授業で学んだことを活用しながら新しいアイディアを創出する。近年では、あかりのオブジェに加え、最先端のメディアテクノロジ―の体験をテーマに金沢の新たな魅力発信に注力している。
金澤月見光路
https://www.kanazawa-it.ac.jp/tsukimi/
