【拓殖大学】吉原 優輝選手がJリーグチーム・ガンバ大阪の新加入選手として入団内定（本人コメント有り）
拓殖大学麗澤会体育局サッカー部所属の吉原 優輝選手（商学部３年）が2026年シーズンからＪリーグチーム（Ｊ１）ガンバ大阪に新加入選手として内定しました。
吉原 優輝選手は、キックを生かしたチャンスメイクで多くのゴールを演出。また攻撃の中心だけでなく守備でも運動量豊富にボールを奪い取り、攻守に躍動。チームの中心的存在。今後の活躍がますます期待されます。
━━━━━━━━━━━━━━
プロフィール
━━━━━━━━━━━━━━
１．氏 名 ｜ 吉原 優輝（ヨシハラ ユウキ）
２．生 年 月 日 ｜ 2004年7月19日（21歳）
３．出 身 地 ｜ 大阪府
４．ポジション ｜ ＭＦ（ミッドフィルダー）
５．身長／体重 ｜ 180cm/74kg
６．利 き 足 ｜ 右
７．経 歴 ｜ ジョイナスFC ― ガンバ大阪ジュニアユース ― ガンバ大阪ユース ― 拓殖大学
━━━━━━━━━━━━━━
吉原選手コメント
━━━━━━━━━━━━━━
この度、2026シーズンよりガンバ大阪に加入することになりました。
拓殖大学3年の吉原優輝です。
家族はじめ、関わってくださった全ての方々への感謝を胸に、1日でも早く試合に出場し、結果という形で恩返しできればなと思っています。
大学ではサッカー選手としてだけでなく、人としても成長させていただきました。指導者の方々や日々の練習の中で高め合えたチームメイトがいたからこそ、今の自分があると心から感謝しています。生意気な僕を優しく受け入れてくれたり、プライベートでもお世話になった先輩方。切磋琢磨し合えた同期のみんな、刺激をくれた後輩たち。練習後の他愛も無い会話やシュート練習など色々な時間が充実していてとても楽しかったです。
今年絶対に一部昇格しましょう！
これはスタートラインであり、世界で活躍するプレイヤーになると言う目標に向かって日々全力で努力していきますので、応援よろしくお願いします。
ガンバ大阪の皆様、吉原 優輝をよろしくお願いします！
