【藍野大学短期大学部】第39回アベノ健康展に参加しました。

藍野大学短期大学部（大阪市阿倍野区／学長：足利学）の看護学科の教員と学生が第39回アベノ健康展に参加しました。




　10月4日（土）に大阪市阿倍野区役所にて第39回アベノ健康展～明日も元気プロジェクト～が開催されました。
　本学は"ストレス度チェック・血管年齢測定"のブースを設け昨年に続き参加しました。開場直後から本学ブースは常に待ち時間が出る盛況となりました。測定結果にもとづき、個別ブースにて日頃の健康習慣や健康に対する思いについてお話を伺いました。
　また、今年のブース出展は本学学生も多く参加し、地域の皆様との貴重な交流のひとときとなりました。


　続いて、10月13日（月・祝）に第52回あべのカーニバル が開催されます。
　こちらでも本学看護学科の教員と学生が看護師体験のブースを出展しますので、ぜひお越しください。


　第52回あべのカーニバル公式ホームページ　https://www.osakacommunity.jp/event/2025_abenocarnival/
　藍野大学短期大学部ホームページ　https://www.aino-jc.jp/


