【10月15日(水)】同志社女子大学音楽学科公開講座ダンス・バロック!! ～フランスの舞曲から見たバッハの組曲～ を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科では、この度、音楽家・音楽評論家の関根 敏子氏と本学卒業生で音楽学科嘱託講師の樋口 裕子氏を招き公開講座「ダンス・バロック！！～フランスの舞曲から見たバッハの組曲～」を開催いたします。音楽学と舞踊の視点からバッハの作品に迫る本講座では、歴史的背景も学びながらバロック音楽の魅力を深く味わっていただけます。
【⽇ 時】2025年10⽉15⽇(水) 15:00開演(14:30開場)
【場 所】同志社女子大学 京田辺キャンパス 頌啓館ホール
【対 象】本学在学生・卒業⽣・教職員・一般
【入場料】無料（事前申込不要・途中入退場可）
※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
【プログラム】
バッハ作曲「メヌエット」「ガヴォット」
リュリ作曲「サラバンド」「シャコンヌ」 他
【講演詳細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/1015
【問い合わせ先】
同志社⼥⼦⼤学 音楽学科事務室
TEL:0774-65-8501
E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp
■メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
