「とやま環境フェア2025」に出展

公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田 衛士）は、「とやま環境フェア2025」に出展します。

JARCブースでは、ごみの削減と資源の有効利用を目指したクルマのリサイクル制度をご紹介します。自動車リサイクルのイメージキャラクター自動車リサイクル博士（通称：「博士」）も登場し、来場者の方と楽しく交流します。

また、自動車リサイクルを学べるクイズにご参加いただいた方には、数量限定でオリジナルグッズをプレゼントします。ぜひお立ち寄りください。

◆イベント概要

・名 称： とやま環境フェア2025

・会 場： 富山県産業創造センター（高岡テクノドーム）

・会 期： 10月11日（土） 10：00～16：00

10月12日（日） 10：00～15：00

・入場料： 無料

・主 催： とやま環境フェア開催委員会

・URL：https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kouhou/r7kankyoufea.html

◆展示ブース概要

・パネル展示（自動車リサイクルの流れ等）

・学習冊子の配布、学習サイト体験

・タブレットやスマホでのクイズ実施

・着ぐるみ（自動車リサイクル博士）との交流