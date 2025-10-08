株式会社アーチャレス、「アドテック東京2025」に出展

株式会社アーチャレス (本社: 東京都新宿区、代表取締役: 石原強、以下 アーチャレス) は、2025年10月22日 (水)～24日 (金) に東京ミッドタウン&ザ・リッツ・カールトン東京で行われる「ad:tech tokyo 2025(以下、アドテック東京)」に出展することをお知らせいたします。

出展の見どころ

今回は、営業活動の完全自動化を実現するAI営業ツール「tovira Lead Generator」の最新バージョンを発表します。

AIを活用し、デジタル・リアルを融合した統合営業支援を自動化。案件創出を実現する機能をアップデートしました。人的リソースの有効活用と、営業の求める熱量の高いリード情報を両立します。

特に、今回の出展では以下の3つの新機能にご注目ください。

【1】高精度ターゲティングDM（AIが興味のある企業に自動送信）機能

ウェブサイトのアクセスログやCRM情報を解析し、興味関心・熱量の高い企業を自動抽出。ターゲット企業へパーソナライズされた郵送ダイレクトメールを送付します。従来のDM施策と異なり、「興味を持っている企業だけ」に自動送信する人的コスト削減を実現します。

アクセスログ×企業データベースで高精度ターゲティング

スコアリングエンジンによる優先度付け

DMの反応率をモニタリングし、改善活動をサポート

【2】展示会リードを自動で商談化するAIフォロー機能

展示会で獲得した名刺情報とWebアクセス・CRM情報をAIが統合分析し、フォロー対象を自動抽出。ブース来場後の行動データをもとに、関心の高い企業へ個別フォローを自動化します。これにより、展示会・イベントで得たリードを確実に商談へと結びつけます。

展示会後のフォローをAIがスコアリング・優先順位付け

ウェブ再訪・資料DL・メール開封率などをリアルタイムで分析

商談確度の高い企業を自動レコメンド

【3】AIがマルチチャネルで企業アプローチを自動実行

AIが企業単位のアクセス情報をもとに、複数チャネルを横断した最適アプローチを自動設計。Webサイト閲覧内容から推定される興味分野に応じて、パーソナライズバナー・企業・ターゲット広告・メールDMなどを自動実行します。

業種・企業規模別の興味分析

ウェブとオフラインを融合した統合営業支援

ターゲット企業へ複数回のアプローチ実施してABMを推進

「tovira Lead Generator」について

「tovira Lead Generator」は、ウェブサイト訪問者の企業名や業種・規模を自動判別し、AIが行動・関心を分析するBtoB営業支援プラットフォームです。

「誰が・何を・どの順番で見ているか」を可視化し、営業アクションをAIが自動で設計・実行します。

中小企業でも大企業並みのデジタル営業体制を低コストで構築できることが特長です。

「tovira Lead Generator」公式サイト

「アドテック東京」について

広告・マーケティング業界を俯瞰できる、伝統ある国際カンファレンス。AI・データ活用など最新トレンドを学べる、14,000人超が集うアジア最大級イベントです。アーチャレスのブース (C-21) では、このトレンドに合致したAIによる営業活動の完全自動化ツールを発表します。

■開催概要

会期: 2025年10月22日 (水) ～ 24日 (金)

※10月22日 (水) はワークショップのみの開催

会場: 東京ミッドタウン & ザ・リッツ・カールトン

ブース: C-21

主催: コムエクスポジアム・ジャパン株式会社

公式サイト: https://adtech-tokyo.com/ja/

株式会社アーチャレスについて

株式会社アーチャレスは「ウェブサイトを優秀な営業マンに変える」をミッションに、企業の見込み顧客の獲得、育成、営業機会創出を伴走支援しています。

住所: 東京都新宿区西新宿5-8-2 惠徳ビル

代表者: 代表取締役社長 石原 強

設立: 2019年5月9日

URL: https://www.archeress.co.jp/

事業内容: 企業のマーケティングDX⽀援、デジタルマーケティングのコンサルティング、ウェブサイト制作

【この件に関するお問い合わせ先】

株式会社アーチャレス

[お問い合わせフォーム] https://www.archeress.co.jp/contact