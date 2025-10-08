積水ハウス✖️「北欧、暮らしの道具店」が贈る「わたしの日々、暮らしの機微」New Episode公開！設計士に聞く住まいづくりの裏話





花さんがご用意された要望書







「真面目に住まいづくりに取り組むがあまり、いっぱいいっぱいになってしまったのではと思いました。そこに営業担当が寄り添えたことはよかったと思います。

ほとんどの人にとって一生の一度になる住まいづくりの打ち合わせですので、熱心に取り組んでいただくのはこちらとしてもありがたいです。一方で、すごく決めなくてはならないことが多いのも事実で、大変に感じられる方もいらっしゃると思います。私たちとしてはきちんとお客様に寄り添いながら、楽しい打ち合わせを進められればと思っています。」





















設計担当の山陰支店 辻 信彦





打ち合わせ時の何気ない暮らしのお話が、それが実際に建ってみて家に反映されていたことに後から気づくことがあった、とも嬉しそうに語られています。＜担当設計士に聞く裏話＞「施主の花さんは元から住まいのイメージを明確にお持ちだったように思います。設計の仕事としてはそれをどう実際のプランに仕上げていくか、というところでした。そして住まいづくりにすごく熱心でした。打ち合わせの際にはご自身で要望書のように資料をお纏めされていたほどです。」「お住まいになられて、暮らしだけでなく気持ちに変化があったことや、後から細部の心地よさに気づいてもらえているようで、その点も設計としてはうれしく思うところです。」“Life Knit Stories 愛着を紡ぐ暮らし”には他にも、暮らしのヒントがたくさん詰まっています。ぜひサイトを訪れていただき、住まいと家族の時間について思いを馳せてみてはいかがでしょうか。『わたしらしい暮らし』のヒントが見つかる、“Life Knit Stories 愛着を紡ぐ暮らし”はこちらからhttps://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/hokuohkurashi/