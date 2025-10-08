TKP、10月19日 クラサスドーム大分にて「TKPスペシャルデー【青の革命】」を開催！サッカー専用スタジアム 実証実験第2弾を実施！―大分トリニータvsベガルタ仙台戦―

　株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、株式会社大分フットボールクラブ（本社：大分県大分市、代表取締役：小澤　正風、以下大分FC）とスポンサー契約を締結しており、このたび、10月19日（日）にクラサスドーム大分にて行われる2025明治安田生命J2リーグ第33節 ベガルタ仙台戦において、「TKPスペシャルデー【青の革命】」を開催することが決定しました。 あわせて、サッカー専用スタジアムの実証実験第2弾も実施いたします。



　試合当日は、サッカー専用スタジアムの実証実験第2弾として、疑似体験席「TKP Exciting Seat」を設置するほか、別府温泉のおもてなしの達人・流しのはっちゃんぶんちゃんによる「別府砂風呂サンバII」、ＴＫＰ声援隊によるハーフタイムイベントなど、ご来場の皆さまに楽しんでいただける様々なイベントを予定しております。


ＴＫＰブースでは、先着3,000名様に特製手旗を配布するほか、「SHONIN PARK」内レストラン「Grill Takka」による1日限定出店、豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会も実施いたします。



　TKPは今後も、スポーツ・企業・地域を繋ぐ活動を通じて、地域の課題解決や地域活性化に協力してまいります。



◆「TKPスペシャルデー」開催概要


【開催日時】　2025年10月19日（日）14:00 キックオフ


【開催試合】　2025明治安田生命J2リーグ第33節　大分トリニータ VS ベガルタ仙台


【開催場所】　クラサスドーム大分


チケット購入方法など詳細は「大分トリニータ公式サイト」をご覧ください。


https://www.oita-trinita.co.jp/



- サッカー専用スタジアム　実証実験第2弾　疑似体験席が抽選で当たる！


専用スタジアム構想の妥当性を検証するため、仮設席「TKP Exciting Seat」を設置し、第2弾となる実証実験を行います。皆さまの体験を通じたご意見を参考に、今後の検討を進めてまいります。　


ご応募・ご参加お待ちしております！　



【設置予定席数】　30席


【応募方法】　　　専用フォームよりご応募ください。


【応募期限】　　　2025年10月13日12:00


【抽選結果】　　　2025年10月15日15:00頃　
※当選者のみメールでご連絡いたします


【条件等】　　　　 無料・試合終了後にアンケート依頼あり。



〈応募フォーム〉https://x.gd/Rpm2S










3月9日の実証実験の様子



- TKPスペシャルデー　7大イベント

１．TKPミネラルウォーター配布


当日ご来場の方に、入場ゲートにて毎年恒例のTKPミネラルウォーターをお配りします。


先着7,200名様にTKPミネラルウォータープレゼント(お一人様1本限り)



※開門よりなくなり次第終了






2．来場者特典　場所：TKPブース（西口ギャラリー前）


当日TKPブースご来場の方、先着3,000名様にTKP特製・限定手旗を配布いたします。


限定グッズで、選手に熱い応援を送りましょう！





3．スペシャルステージ presented by TKP　開催場所：ピッチレベル北側ゴール裏


試合開始前にはスペシャルステージとして、別府温泉のおもてなしの達人、流しのはっちゃんぶんちゃんによる「別府砂風呂サンバII」をお届けします。



【開催時間】 12：34～12：44 頃 （予定）





4．ハーフタイムイベント　青の革命～TKP声援隊ver.～　場所：ピッチレベル


ハーフタイムには、TKP代表の河野貴輝率いるTKP声援隊が登場します。大分トリニータの勝利を祈り、レ・ミゼラブル（Les Miserables）劇中歌、「民衆の歌～Blue Revolution ver.～ 」をお届けします。



【開催時間】ハーフタイム

5．ハワイアングリルレストラン「Grill Takka」1日限りの特別出店　開催場所：ニータンパーク　


「SHONIN PARK」で人気のハワイアングリルレストラン「Grill Takka」が、TKPスペシャルデーだけの特別メニュー「SHONINPARKセット」を数量限定で販売します。



※開門よりなくなり次第終了




Grill Takka


6．お楽しみ抽選会１.（LINE友だち追加特典）　開催場所：TKPブース（西口ギャラリー前）


「SHONIN PARK」LINE公式アカウントの友だち追加で豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会を開催いたします。宿泊券やお食事券、オリジナルグッズなど、多彩な賞品をご用意しています。



【開催時間】 開門～試合終了まで



〈抽選会賞品〉


・ISHINOYA別府 ご宿泊券　　　　 …1名様


・アパホテル〈大分駅前〉ご宿泊券 …10名様


・グリルタッカ お食事券1万円分 …10名様


・大分モノリス レストラン10%割引券…30名様


・オリジナルシール　　　　　　　　　　…500名様



※当日はTKPブースにてLINE登録画面をご提示ください。




7．お楽しみ抽選会２.（アパホテル公式アプリ特典）　開催場所：TKPブース（西口ギャラリー前）


アパホテル公式アプリ「アパ直」をダウンロードすると、「アパホテル〈大分駅前〉」の無料試泊会が当たるお楽しみ抽選会を開催いたします。2025年11月25日（火）の無料試泊会に抽選で100室200名様をご招待するほか、応募者全員にアパホテルオリジナルうまい棒をプレゼントいたします。



【開催時間】 開門～試合終了まで



※アパホテル公式アプリ「アパ直」からご応募いただけます。


※本抽選の結果はご登録のE-mailにてご案内いたします。





【株式会社大分フットボールクラブ 会社概要】


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/466_1_a5651162358d5956e671a25016a91dd4.jpg?v=202510080757 ]

【株式会社ティーケーピー 会社概要】


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/466_2_9473fef9054dbfe8e4ea09b736d87600.jpg?v=202510080757 ]

