『N.Y.C.SAND』から期間限定の「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」が大丸福岡天神店に初登場！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

出店のたびに行列ができる『N.Y.C.SAND』から、スイートポテトの魅力を存分に楽しめる秋の新商品が登場します。スイートポテトならではの香ばしさ、コク深さ、上品な余韻を感じられる期間限定商品です。また、定番商品と期間限定商品を両方楽しめる詰合せもございますので併せてお楽しみください。

秋の新作【期間限定商品】

●『N.Y.スイートポテトキャラメルサンド』

▲N.Y.スイートポテトキャラメルサンド 8個入 税込2,160円

とろけるスイートポテトキャラメル。

さつま芋のパウダーとペーストを混ぜ合わせて、バターと生クリームで香り高く炊き上げたとろけるキャラメルをミルクチョコレートで包み込み、さつま芋の香り豊かなバタークッキーでサンドしました。

8月に発売されたばかりの【新商品】

●『N.Y.キャラメルブリック』

▲N.Y.キャラメルブリック 5個入 税込1,188円

バターや生クリーム、蜂蜜を使ってコク深くなめらかに炊き上げたキャラメルヌガーにローストアーモンドを混ぜ込み、ミルクチョコレートをコーティング。カカオニブとブラッククランチと少しのココナッツをまとわせて、ほろ苦さと奥行きのある香りをプラスしました。

東京土産の定番

●『N.Y.キャラメルサンド』

▲N.Y.キャラメルサンド

4個入 税込756円

8個入 税込1,512円

12個入 税込2,268円

20個入 税込3,780円

こだわりのとろとろキャラメル。

口どけのよいミルクチョコレートで、生クリームと黒糖でとろとろに炊き上げたキャラメルを包み込み、 オリジナルの焼印をつけた香ばしいクッキーでサンドしました。お口の中でクッキー、チョコレート、キャラメルそれぞれが一度ほどけ、再び絶妙なハーモニーを醸し出します。

不動の人気

●『N.Y.スカッチサンド』

▲N.Y.スカッチサンド 5個入 税込1,620円

上品な甘さと、さくさくクランチ食感。

スカッチは、まろやかな甘さと口に広がるキャラメルの濃厚な風味が人々をやさしい気持ちにしてくれる不思議なお菓子です。上品な甘さをアーモンドの香ばしさで包み込み、クランチな食感を表現するために幾度も試作をかさねたアーモンドスカッチをリッチな配合のバタークッキーでサンドしたこだわりの一品です。

贈り物には【ギフトボックス】

●『N.Y.C.S.ギフトボックス』

▲N.Y.C.S. ギフトボックス 18個入 税込4,212円

定番商品と期間限定商品の詰合せ。

『N.Y.C.SAND』定番人気の「N.Y.キャラメルサンド」と「N.Y.スカッチサンド」に、期間限定の味「N.Y.キャラメルブリック」と「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」を入れた詰合せギフトボックスです。

内容量は以下の通りです。

「N.Y.キャラメルサンド」8個、「N.Y.スカッチサンド」3個、「N.Y.キャラメルブリック」4個、「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」3個の計18個です。

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE：https://lin.ee/aBzxP4w

Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）

X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）