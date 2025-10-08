こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急ストアが岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校とコラボ
「古今，ユニオンスタイル」コーディネート 学生の目線からもとまちユニオンを楽しむ
京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）は， 横浜を拠点とする総合教育グループの学校法人岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校（所在地：横浜市西区，校長：鈴木 政信，以下 岩谷学園）と，もとまちユニオンのオリジナルエコバッグを活用したトータルコーディネート企画を実施いたします。
今回の企画は，岩谷学園の学生が「古今，ユニオンスタイル」をスタイリングテーマに掲げ，昭和スタイルと令和スタイルの２つの時代のファッションに合わせたスタイリングを行います。今年が昭和100年の節目の年に，平成生まれの学生たちが，昭和より横浜元町のファッションアイコンの一つとされてきた，もとまちユニオンのエコバッグを用いて，それぞれの視点から新たなスタイルを作り上げます。
完成したスタイリングの写真やメイキング映像は，2025年10月14日(火)より順次，京急ストアの各種媒体で紹介いたします。メイキング映像は，SNSでの配信を意識し，縦型をメインに作成，編集にも若い感性が活かされております。
学生たちによる，もとまちユニオンオリジナルエコバッグを用いた，昭和・令和スタイルのトータルコーディネートを通じて，横浜の魅力発信に寄与してまいります。
また，京急ストアでは10月を「じもとありがとう月間」とし，今回の企画をはじめ，「じもとをまるごと楽しもうキャンペーン」，「ヨコスカレゲエバッシュ開催記念」コラボ商品販売，「かながわCO₂CO₂（コツコツ）ポイント＋（プラス）」を，展開しております。
学生同士でスタイリングする様子
もとまちユニオン本店での撮影の様子
スタイリング一例
「古今，ユニオンスタイル」コーディネート 学生の目線からもとまちユニオンを楽しむ
概 要
京急ストアは，「もとまちユニオン」のブランディング施策の一環として，岩谷学園の学生たちに，もとまちユニオンのオリジナル商品を用いたトータルコーディネートを考案してもらい，スタイリング中の様子や完成作品などを撮影し，各種媒体へ配信します。
２.主な配信媒体
京急ストアホームページ，京急ストア公式アプリ，インスタグラム，折込チラシ，店頭広告など
３.スタイリングについて
昭和・令和それぞれの時代背景やトレンドを学び，共通アイテムである『もとまちユニオンオリジナルエコバッグ』を用いたスタイルを学生が考案しました。考えるだけではなく，モデルやメイクアップも学生自身が担当し，実際にスタイリングを完成させました。
4.じもとありがとう月間について
京急ストア・もとまちユニオンでは10月1日（水）～10月31日（金）を「じもとありがとう月間」とし，日頃のご愛顧に感謝を込めて，さまざまな特別企画やキャンペーンを実施しております。
（1）じもとをまるごと楽しもうキャンペーン
対象店舗にて2,000円（税込）以上お買い上げで応募ができ，じもとゆかりの賞品が当たります。
期 間：10月1日（水）～10月31日（金）
販売店舗：京急ストア，もとまちユニオン（伊勢佐木町店・上大岡店除く），生活雑貨館ハウツ
https://www.keikyu-store.co.jp/information/detail---id-182.html
（2）ヨコスカレゲエバッシュ開催記念コラボ商品販売（じもとを音楽と食で盛り上げよう！）
10月11日（土）・12日（日）に開催される「Yokosuka Reggae Bash 2025」に合わせ，横須賀・三浦・葉山地区の京急ストア・もとまちユニオン16店舗にて，コラボ限定メニュー（販売期間：10月６日（月）～12日（日）），および，一部店舗にてコラボ商品を販売いたします。
また，開催両日は，京急ストア追浜店サンビーチ出入口前にて，レゲエバッシュ企画商品や軽食，飲料などを販売予定です。（10：00～15：00）
さらに，よこすか満喫きっぷ「遊ぶ券」，三浦半島まるごときっぷ「施設利用orお土産券」を，レゲエバッシュ公式グッズ（タオル）と交換いたします。
（3）かながわCO₂CO₂（コツコツ）ポイント＋（プラス）
京急ストアでは，神奈川県が「かながわ脱炭素アクション創出事業」の一環として実施する脱炭素につながる商品の購入等でポイントを上乗せするキャンペーン「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント＋（プラス）」に事業者として参画しております。
https://www.keikyu-store.co.jp/information/detail---id-183.html
