ポールトゥウィン、JSTQB20周年記念カンファレンスで「AI時代のテスト自動化:生成系技術とQAの再定義」をテーマに登壇

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、10月10日（金）にJSTQB(ソフトウェアテスト技術者資格認定組織)主催の無料オンラインイベント「20周年記念 JSTQB カンファレンス in 2025 Autumn」に登壇いたします。

JSTQB20周年記念となる本カンファレンスでは、ソフトウェア開発・テスト・品質保証について、業界の専門家が最新トレンドやAIの活用、アジア地域における連携の重要性などに焦点を当てて講演や討論を行います。

当社は「AI時代のテスト自動化:生成系技術とQAの再定義」をテーマにしたディスカッションに登壇。AIの可能性を探求するR&D組織「先端技術研究室」室長の久保雅之がパネリストとして参加いたします。「生成AIによるテストケース・スクリプト作成」「テスト自動化のROIと、テスターのスキル・役割の変化」「『人が介在する価値』『判断の責任』といった次世代QAにおける人間の役割再考」について議論を深めていきます。ぜひご期待ください。

パネルディスカッション概要

＜時間＞

15:45～16:45

＜テーマ＞

「AI時代のテスト自動化:生成系技術とQAの再定義」

・生成AIによるテストケース・スクリプト作成

・テスト自動化のROIと、テスターのスキル・役割の変化

・「人が介在する価値」「判断の責任」といった次世代QAにおける人間の役割再考

■当社登壇者

ポールトゥウィン株式会社 先端技術研究室室長 兼Vice President of AI Strategy

久保 雅之

早稲田大学大学院修了 修士（国際経営学）。富士通、NTTデータ、ヤフー、マイクロソフトを経て起業。複数の企業で戦略部門を歴任したのち、2023年よりポールトゥウィン株式会社に参加。現在は全社のAI戦略および新規事業企画を担当。

JSTQBについて

JSTQBは日本におけるソフトウェアテスト技術者資格認定の運営組織で、世界130カ国以上のテスト技術者認定組織が参加している ISTQB（International Software Testing Qualifications Board）に加盟。JSTQBが運営するソフトウェアテスト技術者資格はISTQBを通じて相互認証を行っており、JSTQBが認定する資格は海外でも有効な資格となっています。

開催概要

【イベント名】

20周年記念 JSTQB カンファレンス in 2025 Autumn

【日時】

2025年10月10日(金) 13:00～18:00※当社登壇は15:45～16:45

【場所】

オンライン開催（Zoom）

【参加費】

無料（特設サイトから参加申込登録が必須）

【特設サイト】

https://light-piper-3bd.notion.site/JSTQB-20th-Anniversary-Conference-2467fe8c25c980a2816dc6315d1cd9ad

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

