「計量業務のDXを加速！『ハカドル』トライアル募集を開始 ～現場の“はかる”をもっとスマートに～」

株式会社ハイエレコン



株式会社ハイエレコン（本社：広島市、代表取締役社長 上田 康博）は、計量支援ソリューション『ハカドル(https://hakadoru.net/)』のトライアル募集を開始いたしました。『ハカドル(https://hakadoru.net/)』は、現場の“はかる”作業を効率化し、ヒューマンエラーの削減と業務の標準化を支援する新しいツールです。本トライアルでは、製造業・物流業・食品業界など、計量業務に課題を抱える企業様を対象に、実際の現場で『ハカドル(https://hakadoru.net/)』を試験的にご活用いただき、導入効果を体感していただけます。まずは、配合から（レシピ登録～計量～投入～記録）『ハカドル(https://hakadoru.net/)』を体感してみませんか。

トライアル概要

導入するだけで、作業ミス・教育コスト・記録管理が変わる。“はかる”作業を、誰でも・どこでも・ミスなく「ハカドル」

■募集期間/～2025年12月26日（金）

■対象企業/計量業務を行う製造・物流・食品関連企業

■トライアル内容/製品貸出・導入サポート・フィードバックヒアリング

■募集枠/定員に達し次第終了

■ソフト利用料は無料（貸出機・作業費などは別途見積）

※トライアル標準パッケージあり。気軽にトライアルが可能です。

■トライアル導入までの流れ

1. 問い合わせフォーム（https://smartscale.jp/contact/）よりエントリー

2. WEB打ち合わせ

3. 申請書の記入

4. 個別説明・デモ実施

5. 環境構築後、トライアル開始（約1ヶ月）※延長可能

6. ご希望の企業様へフィードバック面談（任意）

こんな企業様へオススメ

～まずはお試しから～「うちには合うかな？」そんな不安をお持ちの方へ。今だけ、トライアル標準パッケージを無料でご提供中！お気軽にお問い合わせください。この機会をお見逃しなく。お申し込みはこちらから :https://hakadoru.net/contact/TEL：082-279-8068 FAX：082-279-8006Email：smartscale-ml@hek.co.jpその計量、まだ人任せ？“ミスゼロ”の現場へ、まずはトライアルを試してみませんかお申し込みはこちらから :https://hakadoru.net/contact/

●食品業界（製造・加工）

●製造業（化学品・樹脂・塗料・ゴムなど）

●医薬品・医薬部外品（製造）

『ハカドル』の主な特長

レシピ通りの計量を支援し、製品品質を安定化。異物混入や分量ミスのリスクを低減。HACCP対応の記録管理にも活用可能正確な在庫状況の把握が可能。廃棄ロス削減にも貢献。

『ハカドル(https://hakadoru.net/)』は、スマートフォン1台から原材料の入出庫や、指示書に基づいた「計量～投入～記録」まで、製造計量現場の作業工程を一元管理できるシステムです。クラウドとオンプレミス両対応も特徴の一つです。

手順に沿った操作でミスやロスを解消し、誰でもスムーズに同じ品質を実現でき、リアルタイムで進行状況を把握することで、作業の効率化をサポートします。

■作業ミスの防止

■計量データを自動記録

■帳票作成を省力化

■現場のDX推進に貢献するクラウド連携機能

株式会社ハイエレコン

原材料の入出庫や、指示書に基づいた計量～投入～記録まで、製造計量現場の作業工程をリアルタイムで一元管理できます

株式会社ハイエレコンは1982年の創立以来、お客様の経営戦略を支援するIT戦略の担い手として、コンピュータ・ネットワークの販売、高度なソフトウェアの開発、セキュリティ対策、コンサルティングサービス等、お客様のニーズに対応した最善のサービスを提供することを事業の中核とした、広島に拠点を置くSIer企業です。お客様のお困りごとに合わせて、様々なソリューションをご提案します。

■提供サービス・製品

地方自治体向けシステム（人事・福利・火葬場予約）

統合ID管理システム（スマートIDマネージャー）

互助会・冠婚葬祭向けシステム（カーニバル）

民間向け業務管理システム（販売管理・在庫・生産・機械設備管理）

自社パッケージシステム（タグ衛門(https://tagemon.jp/)、ハカドル(https://hakadoru.net/)、DrawFinder(https://www.hek.co.jp/product/32_drawfinder/detail)）

システム基盤設計構築・運用保守（仮想基盤・Microsoft 365対応）

■会社概要

社名：株式会社ハイエレコン

本社所在地：広島市西区草津新町1丁目21-35

代表取締役：代表取締役社長 上田 康博

設立：1982年

HP：https://www.hek.co.jp/(https://hek.co.jp/)