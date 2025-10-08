テイクアンドギヴ・ニーズが香港の大手旅行会社「EGL Tours」とインバウンドウェディング領域で業務提携

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治）は、香港の大手旅行会社「東瀛遊旅行社有限公司（EGL Tours Company Limited）」（所在地：香港、Christina Yeun Ho Yee（袁灝頤） CEO、以降 EGL Tours）とインバウンド向けウェディング領域で業務提携したことをお知らせいたします。

提携を記念し、2025年10月18日（木）と19日（金）に香港にて、現地のカップルやメディア関係者を招待したイベント実施を実施します。イベントでは当社の会場紹介や料理の試食などを予定しています。

提携の背景・目的

当社は国内で約60のゲストハウスを運営する他、レストランウェディングのプロデュース、婚礼事業のコンサルティング、完全オーダーメイドのオートクチュールデザインなど様々な形でウェディング事業を展開しています。

EGL Toursは香港における初のメインボード上場の旅行会社であり、日本旅行分野で確固たる地位を有し、近年大阪・沖縄にてホテル事業を展開するなど事業を拡大しています。また、EGL Toursのウェディングブランド「Love’s On」は、香港で15年以上にわたり海外挙式をプロデュースしてきた豊富な実績を持ち、日本式の細やかなサービス精神を理念の中心に据えています。

近年増加の一途をたどる訪日外国人観光客（※1）ですが、旅の目的は「モノ消費（買い物中心）」から「コト消費（体験・交流中心）」へとシフト（※2）しつつあり、外国人カップルからの日本におけるウェディングへのニーズも高まっています。当社では今後もコト消費のニーズは深化し、海外旅行における究極のコト消費ともいえるウェディングも増加すると考え、インバウンド向けウェディング事業に本格参入を図るため、この度EGL Toursとの業務提携に至りました。

本提携により、年間約12,000件という日本一の施行件数で培った、当社のゲストハウスウェディングのノウハウに、EGL Toursのウェディング企画力や送客サポート体制を掛け合わせ、香港の方々に向けて日本での上質なウェディング体験を提供してまいります。

インバウンドウェディング事業の概要

インバウンドウェディングは、香港からの直行便が就航している東京（白金）、横浜、常滑、大阪、広島、高松の6会場を対象とします。平日を中心に実施し、国内と同様に挙式・披露宴・ウェディングケーキ・料理・ヘアメイク等を含む一軒家貸切のゲストハウスウェディングを提供。海外とは異なるデザインや雰囲気の会場での写真撮影、国内No.1の年間婚礼施行件数により培った高品質な料理やサービス、高いクリエイティブを誇る会場装飾を武器に、日本のホスピタリティの高さが感じられるウェディングを、海外のお客様のニーズも取り入れながら展開いたします。

インバウンド向けウェディングの対象エリアは順次拡大していく予定です。また、式場所在地でおふたりとゲストが楽しめる観光や体験もあわせて検討し、当社会場での結婚式にとどまらず、より付加価値の高い日本での時間を提供することを目指します。

＜対象会場＞

東京：アーフェリーク白金（www.tgn.co.jp/wedding/shirogane/as/(https://www.tgn.co.jp/wedding/shirogane/as/)）

横浜：BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA minatomirai（www.tgn.co.jp/wedding/yokohama/bgv/(https://www.tgn.co.jp/wedding/yokohama/bgv/)）

常滑：アルモニーヴィラ オージャルダン（www.tgn.co.jp/wedding/aichi/hv/(https://www.tgn.co.jp/wedding/aichi/hv/)）

大阪：アルモニーアンブラッセ ウェディングホテル（www.tgn.co.jp/wedding/osaka/he/(https://www.tgn.co.jp/wedding/osaka/he/)）

広島：アーククラブ迎賓館 広島（www.tgn.co.jp/wedding/hiroshima/ach/(https://www.tgn.co.jp/wedding/hiroshima/ach/)）

高松：アーヴェリール迎賓館 高松（www.tgn.co.jp/wedding/kagawa/avta/(https://www.tgn.co.jp/wedding/kagawa/avta/)）

※1：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2024年12月および年間推計値）」より

www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20250115_1615-1.pdf(https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20250115_1615-1.pdf)

※2：日本総研リサーチアイNo.2025-069 より

www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/research/pdf/16017.pdf(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/research/pdf/16017.pdf)

【EGL Toursについて】

1987年創業の大手旅行会社で、日本旅行を中心に高い市場シェアを誇ります。香港証券取引所に上場しており、団体ツアーや自由旅行、クルーズ、教育旅行など多彩な商品を展開。大阪に自社ホテルを開業するなど、訪日観光の促進にも積極的です。創業者の袁氏は日本38県の観光大使を務めるなど、日港間の観光交流にも貢献しています。

会社名 ：東瀛遊旅行社有限公司（EGL Tours Company Limited）

設立 ：1987年

所在地 ：香港 九龍 觀塘 鴻圖道83號 EGL Tower（東瀛遊廣場）

代表者 ：Christina Yeun Ho Yee（袁灝頤） CEO

事業内容：旅行業、旅行代理店業

WEBサイト：www.egltours.com(https://www.egltours.com)

【株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ】

ハウスウェディングのパイオニアとして、「あそびごころとやさしさで、人の心を人生を豊かにする」をミッションに、全国で約60の結婚式場を運営し、年間約12,000件のウェディングをプロデュース。コンサルティング事業、ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業などブライダル関連事業も展開する。2017年からはグループでTRUNK(HOTEL)を展開し、日本にブティックホテル市場の創造を目指す。

会社名 ：株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

設立 ：1998年10月

所在地 ：東京都品川区東品川2-3-12

代表者 ：代表取締役社長 岩瀬賢治

事業内容：国内ウェディング事業、ホテル事業、レストラン事業、コンサルティング事業、

ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業

WEBサイト：www.tgn.co.jp/(https://www.tgn.co.jp/)