Hush Puppies　９０年代　一世を風靡したＨＰ ＣＬＡＳＳＩＣＳのダンスシリーズが復刻

写真拡大 (全17枚)

大和商事株式会社



９０年代一世を風靡したハッシュパピーのＨＰ　ＣＬＡＳＳＩＣＳのダンスシリーズが復刻。


当時のアパレルファッションショーなどにも使用されるなど注目を集めました。


ダンスシーンにもかなりご愛用され多くのファンがおられると思います。


その期待におこたえして当時１番人気が高かったＨＰビット美錠が付いた


スリップオンデザインの『ＢＯＳＳ』を復刻致しました。


カラフルなアッパーには、お手入れが簡単な撥水性の高いＨＰレザーを使用。


内装には吸水速乾に優れたメッシュ素材を配しフィット感を高める


カップインソール入り。表底も当時の雰囲気をそのまま再現致しました。






SCARLET FEATHER

FOREST


BLACK

SUNFLOWER


BUBBLEGUM PINK

GUN SMOKE


　JAMAICAN SUN　

DAWN WHITE


オリジナル配合の発砲ソール

品番　　M-14T


カラー　SCARLET FEATHER　　　FOREST　　


　　　　BLACK　　　　　　　　　SUNFLOWER


　　　　BUBBLEGUM PINK　　　GUN SMOKE　
　　　　JAMAICAN SUN　　　　　DAWN WHITE


　　　　WINE/BLACK　　　ENAMEL BLACK MONO TONE


　　　　ENAMEL BLACK　　　全11色　　　　


サイズ　24cm～28cm


価格　　\28600（税込）





WINE/BLACK


「足もとはビシッとコンビで決まり!!」


ハッシュパピーのダンスシリーズらしくスエードとエナメルの


コンビネーション素材で演出。


ワインブラックのカラー使いは歴史背景とダンスカルチャーを重んじた配色で


情熱と力強さを表現。


エナメルブラックモノトーンのカラー使いは清らかさと静寂の中にある輝ける精神


を表現。



ENAMEL BLACK MONO TONE




ENAMEL BLACK

昔も今もダンスフロアは、いつもきらびやかで心躍る神聖な場所。エナメルレザー仕様でダンスフロアでも目立つこと間違いナシ！




「ハッシュパピー・ダンスカルチャー」


ハッシュパピーがカルチャーとしてとらえられてた９０年代。


その中でもひときわ目立つ存在だったのが、カラフルな


ハッシュパピースエードにシンプルなソールが付いた


『ＨＰ　ＤＡＮＣＥ』シリーズ。


当時のアパレルファッションショーなどにも使用されるなど


注目を集めました。また、「動きやすく履くと踊りやすい！」


などといった噂が広まりダンスシーンにもかなりご愛用


されるかたが多くおられました。それなのにもかかわらず


このシリーズは、しばらくの間、生産されることはありま


せんでした。


ここ数年かなりダンス熱が高まり、多くのダンサー様たち


から「あの靴を履いて踊りたい！」と数多くのご意見を


いただきました。


その多くの熱い思いにお答えして９０年代一世を風靡した


ハッシュパピーの『ＨＰ　ＤＡＮＣＥ』シリーズを今回復刻


致しました。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PZH-nHINf9g ]


「 だから今、ダンスが熱い!! 」



さっそく『ＨＰ　ＤＡＮＣＥ』シリーズを履いて踊っている


熱い熱い ダンスチームがいます。その熱いチーム名は


「ＷＯＮＤＥＲ　８０８　ＣＲＥＷ」です。


２０２３年に東京を拠点として発足されたＰｏｐｐｉｎｇＣｒｅｗ。


リーダーのＡＴＺＯを中心にＦａｔＳｎａｋｅ、ＧＥＮＴＡ、ＴＡＫＡ、


ｒｙｏの５人のメンバーからなるこのクルーは、イベント出演


だけでなく、ファッションやカルチャーを発信しておりダンス


シーンに多大な影響を与え続けている。Ａｎｉｍａｉｔｉｏｎの


カテゴライズされるダンススタイルを特色とし、その音楽


カルチャーのルーツのひとつである８０８ｂｅａｔｓ（日本の


大手電子楽器メーカーのＲｏｌａｎｄが作った伝説のリズム


コンポーザー「ＴＲ-８０８」という機材で作られた音楽）を


リスペクトし、その名前を冠する。それぞれのメンバーは


ダンスコンテストやバトルでの優勝は数え切れず、日本


だけでなく海外での活躍もとどまることを知らない。


近年ではイベントの審査員やスクールの講師も務める


など多岐にわたる活動で、さらに飛躍的に伸び続ける


日本を代表するダンスチームなのです。


取り扱い店舗


　　ハッシュパピースペシャルティストア　札幌地下街店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IWAI　カテプリ店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小樽店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川店　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙台店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新庄店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜元町店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢原店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜二俣川店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大船店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茅ヶ崎店


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮店


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大井町店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小諸店　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼津店　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋車道店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸甲南店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本店　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎店　


　　　　　クインクラシコ　　　　　　　　丸井新宿店　 　　　　　　　　　　　　　