フランスで開催されるオフライン大会「EVO France 2025」の『ストリートファイター6』部門を日本語実況付きでお届け！

株式会社カプコン

「CAPCOM CUP 12（カプコンカップ トゥウェルブ）」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2025」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

また、期間中には同会場で「ストリートファイターリーグ:ワールドチャンピオンシップ 2025」を開催いたします。

「CAPCOM Pro Tour 2025」の大会群の一つである「Premier（プレミア）」は、オフラインで開催される個人戦トーナメント大会です。

「CAPCOM Pro Tour 2025 Premier」は全8回開催され、各大会の優勝者は世界決勝大会「CAPCOM CUP 12」の出場権を獲得することができます。

また、各大会の上位入賞者には「Premier Points」が与えられ、8大会終了後の総獲得ポイントの上位6名にも「CAPCOM CUP 12」の出場権が与えられます。

次回の「CAPCOM Pro Tour 2025 Premier」はフランスで開催される「EVO France 2025」です。

本大会は日本時間10月10日（金）～13日（月・祝）に渡って開催されます。

「CAPCOM CUP 12」への出場権を手にするのは一体誰になるのか。

対戦格闘ゲームの祭典、その結末をぜひお見逃しなく！

「EVO France 2025」の『ストリートファイター6』部門の試合模様は、日本語でリアルタイムに実況をお届けする「日本語実況LIVE配信」を実施いたします。

配信は「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて行われます。

■Day1 日本時間 10月10日（金）16:45～

YouTube：https://youtube.com/live/L1-E8K6Vrus

Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■Day2 日本時間 10月11日（土）16:45～

YouTube：https://youtube.com/live/IkdiwJRSjZ0(https://youtube.com/live/6rZZoq8GrCU)

Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■Day3 日本時間 10月12日（日）24:45～※10月13日（月・祝）深夜00:45～

YouTube：https://youtube.com/live/OeCg6wMbEQo(https://youtube.com/live/P5L1ybM_Mbg)

Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

「EVO France 2025」日本語実況Live配信はこちらのメンバーでお届け！

■出演者

Day1

MC：NOモーション。

実況：アール

実況：ふり～だ

解説：ハメコ。

Day2

MC：NOモーション。

実況：アール

実況：ふり～だ

解説：ハメコ。

Day3

MC：NOモーション。

実況：アール

実況：ふり～だ

解説：ハメコ。

「Kuaishou FightClub Championship VI ・ Chengdu」エントリー絶賛受付中！

今年最後のプレミア大会である「Kuaishou FightClub Championship VI ・ Chengdu」のエントリー締め切りが、10月15日（水）となります。エントリーはお早めに！

「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会」も絶賛エントリー募集中です。

誰でも参加ができる大会ですので、皆さん奮ってご参加ください。

エントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2025-japan-3-1/details

大会スケジュールはこちら

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/schedule/

