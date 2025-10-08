韓国の有望スタートアップとマッチングの好機。韓国スタートアップピッチ in 神戸、日韓VCが選抜した９社が登壇。日本企業との連携を目指す。フィンテック、ECコマース、ファッションテックなど　参加者募集

株式会社 神戸新聞社

韓国から将来有望なスタートアップが、日本企業との連携を目指して神戸に集結します。グローバルアクセラレーター「500Korea」とソウル市傘下機関の「Seoul Business Agency（SBA、ソウル経済振興院）」にて選抜された韓国スタートアップ9社がアンカーでピッチします。

・SBA（Seoul Business Agency）

SBAは1998年に設立され、ソウル市を代表するアクセラレーターとしての役割を担っています。500 Koreaをはじめとする多くのVCからLP出資を受け、70社以上のスタートアップに投資してきました。特に、ソウル市内最大規模のコワーキングスペースである「ソウルスタートアップハブ孔徳」を含め、6つのコワーキングスペースを運営しています。

・500 Korea

500 Koreaは、シリコンバレーに拠点を置くグローバルアクセラレーター「500 Global」の韓国支社です。500 Globalは200名以上の投資メンバーを擁し、20カ国以上で展開。グローバルに2,800社以上のスタートアップへ投資済みで（AUM：23億米ドル）、480名以上の産業専門家、エンジェル投資家、大企業役員などからなる強固なネットワークを保有しています。韓国ではソウル経済振興院（SBA）および韓国ベンチャー投資（KVIC）からのLP出資を受け、これまでに約70社の韓国スタートアップへ投資を行ってきました。

日時：10月21日（火）10時～12時 ※9:30より受付開始

場所：アンカー神戸

主催：500KOREA、アンカー神戸

後援：BIG Impact、SBA

内容：

◆韓国スタートアップ9社によるピッチ

登壇社（予定、順不同）

・STYLEmate(https://www.stylemate.co.kr/)

【分野】マーケティングテック / ファッションテック

【会社概要】ファッション領域インフルエンサーマーケティングプラットフォーム。160以上のファッションブランドが利用するインフルエンサーマーケティングSaaSプラットフォームです。自社の画像解析技術「ルックタグ」を活用し、ブランドとインフルエンサーの精密なマッチングを可能にしています。

【日本進出関連】

・協業したいパートナー企業

ファッションブランド、ライフスタイルブランド、オフライン店舗（百貨店）

・協業アイデア

地方と連携したローカルコンテンツキャンペーン。地域商品のコラボ。限定商品のプロモーション。体験型インフルエンサーマーケティング。

【今回参加する主な目標】

・海外売上の創出

・現地での製品・サービスのローンチ

【主要投資機関（韓国内）】WISEWIDE, SparkLabs Korea, Danal-Gyeonggi Innovation Venture Investment Association

・Sellmate(https://sellmate.io/)

【分野】EコマースSaaS / ロジスティクステック

【会社概要】韓国最大のブランド向け在庫管理システム。SellmatePOSはアパレル業界向けに特化したモバイルPOSシステムであり、Solusmateは柔軟にカスタマイズ可能なECサイト構築ソリューションを提供しています。いずれも中小ブランドのD2C展開とグローバル進出を支援します。

【日本進出関連】

・協業したいパートナー企業

当社は韓国最大の在庫管理ソリューションで、韓国のブランド2000件以上を保有。韓国ファッションブランドを日本で展開してくださる企業との協業を望んでいる。

→EC構築・運営代行企業、EC関連企業

→アパレルブランド、セレクトショップ、DtoCブランド、越境ECニーズのある顧客、日本MCN企業

【今回参加する主な目標】

・ネットワークの確保

・海外売上の創出

・PFC Technologies(https://www.pfct.co.kr/about)

【分野】フィンテック / AIリスク分析

【会社概要】韓国最大のP2Pレンディングプラットフォーム。AIRPACKは、AIによる信用評価と与信審査の自動化を通じて、延滞率の低下と収益性の向上を支援するリスク管理ソリューションを提供しています。

【日本進出関連】

地方／東京の地域銀行、都市銀行、キャピタル会社、カード会社、フィンテック企業など、金融リスク管理の需要が高い金融機関。

（可能であれば、各金融機関のリスク管理・審査・与信管理部門との面談およびマッチングを希望）

特に延滞率・不渡率が高い第二金融圏や地域銀行とのマッチングが可能な場合、当社AIソリューションのヒット率向上が見込まれます。

その他、リスク管理体制の高度化が必要、またはデジタル化レベルが低く、関連システムの改善が必要な金融機関とのマッチングを希望します。

【今回参加する主な目標】

・現地での製品・サービスのローンチ

・海外売上の創出

【主要投資機関（韓国内）】Kakao Pay, Shinhan Investment Corp., D.CAMP (D3 Jubilee Partners)

・MOVIATION(https://www.moviationair.com/)

【分野】モビリティ / ラグジュアリー・ライフスタイルテック

【会社概要】プレミアムモビリティ予約システム。AIによるリアルタイム予約と運営自動化システムを活用し、ヘリコプターおよびプライベートジェットを統合的に提供するプレミアム航空モビリティプラットフォームを開発・運営しています。

【日本進出関連】

市場シェア拡大：現地パートナーとの共同マーケティングを通じて、日本のプライベート航空市場におけるブランド認知度を確保。進出1年目の目標はVIP会員顧客10名、単発予約20件以上。

プラットフォームデータ拡張：日本国内での運航データ・顧客行動データの取得により、AI需要予測を高度化。

グローバルサービス標準化：日本を皮切りに、アジアのラグジュアリー航空市場においてMOVIATIONブランド価値を拡大。

追加グローバル協力機会の創出：グローバル航空会社・バーティポート運営会社との連携を拡大。

UAM（eVTOL）商用化の先導：日本のeVTOL実証事業への参加により、都市型航空交通市場を先取り。機体メーカー・インフラ運営会社と共同でテスト・サービス運営を実施可能。

【今回参加する主な目標】

・海外からの投資誘致

・現地での製品・サービスのローンチ

【主要投資機関（韓国内）】500 KOREA III,Tips

・PREVENOTICS(https://www.prevenotics.com/)

【分野】ヘルステック / AI診断

【会社概要】AI内視鏡診断支援ソリューション。胃がんや大腸がんなどの早期発見と予防管理を支援する医療機器「Venotics-G」および「Preveno-G」を提供しています。いずれも韓国MFDSの2等級認証を取得済みです。

【日本進出関連】

現在Pre-Aラウンド段階のため、戦略的投資（SI）が可能な同業種の医療機器メーカー（内視鏡および内視鏡周辺機器の製造・販売業者）や、許認可を共同で進めつつライセンス契約（License deal）が可能な企業を優先的に探しています。

また、Pre-Aラウンドに参加可能な日韓の投資家も歓迎しますが、こちらは許認可やPMFがある程度進んでいることが前提になると考えています。

【今回参加する主な目標】

・海外からの投資誘致

・現地での製品・サービスのローンチ

【主要投資機関（韓国内）】Kakao Ventures, 500 Global Korea

・Pawdlers(https://www.pawdly.com/)

【分野】ペットテック / コンシューマープラットフォーム

【会社概要】ペットオーナー向けの予約プラットフォーム。ペット同伴可能な空間を紹介するキュレーションサービス「Poodly Spot」と、予約・顧客管理を支援するSaaS「Poodly Partners」を通じ、ペット関連事業者のデジタル化を支援するバーティカルプラットフォームです。

【今回参加する主な目標】

・現地での製品・サービスのローンチ

・海外からの投資誘致

【主要投資機関（韓国内）】500 Startups Korea II, L.P., Thnx Ventures, The Invention Lab

・ROWAN(https://www.rowan.kr/)

【分野】デジタルセラピューティクス / 高齢者ケア

【会社概要】認知症予防のためのデジタル治療ソリューション。軽度認知障害や神経変性疾患のある高齢者を対象に開発されたデジタル認知リハビリテーションプログラムを提供しています。

【日本進出関連】

SuperBrain DeXの日本での認可取得および現地事業パートナーシップの締結。

認知症専門施設を対象としたSuperBrain Gのライセンスアウト推進。

現地での資金調達および事業拡大。

診断、薬物治療、流通、ウェアラブル、ヘルスケアプラットフォーム、保険など、多方面での協力機会の創出。

【今回参加する主な目標】

・海外からの投資誘致

・海外売上の創出

【主要投資機関（韓国内）】SBI Investment, Hyundai Technology Investment, Now Investment Capital Co., Ltd.

・GEOGRID(https://www.egeogrid.com/)

【分野】ビル向けスマート浄水システム

・BAYCON(https://www.baycon.co.kr/)

【分野】旅行者向けのeSIMサービス

◆各社とのネットワーキング・名刺交換

詳細ページ：https://anchorkobe.com/information/detail.php?id=36549

申込：https://forms.gle/tXvabQHptq3qBaoYA

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com