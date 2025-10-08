NYC株式会社、地域酒蔵の承継・発展を手がける「Local Local株式会社」への投資実行のお知らせ

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 中塚庸仁、以下「NYC」）は、2025年10月3日付で、Local Local株式会社（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役CEO 石橋孝太郎、以下「Local Local」）へのマイノリティ出資を実行したことをお知らせいたします。NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ中小企業専門の投資会社であり、今年3月から中小企業とのシナジー創出を目的としたベンチャー投資事業を開始し、本件はベンチャー投資としての4社目となります。

Local Localについて

Local Localは、「地域の眠れる資源をリブランディングし、国内外へ販売することで、国内の資源を継承していく」というミッションのもと、2019年3月の設立以来、宮崎県日南市の焼酎専門酒販店を第一号承継案件として事業を引き継ぎました。その後、高品質な貯蔵酒を「HITOYO」シリーズとして展開するなど、ブランド価値向上と販売体制の強化を進めています。

今回の出資にあたって、NYCは以下の支援を行い、Local Localの事業拡大を後方支援していきます。

- 酒蔵事業承継に関する未紹介案件の提供- Local Localが必要とする後継者候補の採用支援およびネットワーク提供- ブランド構築に関するアドバイザリー支援および人材の連携今後の展望

NYCとLocal Localは、双方の強みを活かした協働体制を構築し、酒蔵ロールアップを加速します。 Local Localは、これまでアクセスが難しかった事業承継案件に対して積極的にロールアップを進めていき、NYCはその実行支援として、ネットワーク提供や人材面での協力を行います。 また、共同で新規蔵元の引受案件を推進し、蔵元の後継者育成・採用をサポートすることで、地域酒蔵の持続可能な体制づくりに貢献してまいります。

Local Local代表 石橋孝太郎氏 コメント

NYC株式会社様のような、中小企業投資のプロフェッショナルに弊社のような酒蔵ロールアップスタートアップに関わっていただけることを大変心強く感じております。 事業承継を非連続に実施していく中で、買うだけではなく、しっかり事業成長・再生をさせていくノウハウ面なども積極的に吸収させていただきながら、Local Local社としてしっかり成長していければと考えております。

今後も引き続き、中小企業とのシナジー創出を前提としたベンチャー投資（シード～アーリーフェーズ）を実施してまいります。

また、単体での事業成長にとどまらず、ロールアップ戦略や事業承継モデルを通じて、中小企業の価値を再編・拡張しようとする挑戦に対しても積極的にご支援しております。

中小企業との連携や後継者課題の解決、地域資源の再活用を軸とした事業構想をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【NYCベンチャー投資事業】

https://holistic-emmental-86b.notion.site/nyc-venture

【投資先紹介（一部）】

https://holistic-emmental-86b.notion.site/NYC-GROUP-78a1bac6ea3a495fa6f6b272d5fa6696

【Local Local概要】

会社名： Local Local株式会社

代表者： 代表取締役CEO 石橋孝太郎

所在地： 宮崎県宮崎市橘通東3-5-33

事業内容：

1. 第三者事業承継による地域企業のお引き受け

2. 酒販店「日南酒造会館」の運営

3. 焼酎ボトラーズブランド「HITOYO」の展開

4. CBD含有レモンリキュール「Remoon」の開発・販売

5. 合宿型ビジネスプランコンテスト「ロカビズ」の運営

設立： 2019年3月

URL： https://locallocal.jp/

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、経営コンサルティング事業・M&Aアドバイザリー事業

設立 ：2022年3月

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/