結婚相談所ナレソメ予備校、婚活写真専門スタジオ「ナレソメstudio」をオープン

株式会社ナレソメナレソメstudioは同社が入居するNH 青山ビル3階に新たにオープンしました

オンライン結婚相談所「ナレソメ予備校」を運営する株式会社ナレソメ（本社：東京都港区、代表取締役：宇波 豊）は、同社が入居するNH 青山ビルの3階に、当社で企画・運営する婚活写真専門スタジオ「ナレソメstudio 青山店」をオープンいたしました。

ナレソメstudioは、婚活における第一印象を“戦略的にデザインする”ための撮影スタジオです。

ファッション・ヘアメイク・カメラマンをトータルでコーディネートし、従来の「きれいな写真」ではなく、“選ばれるための写真”をプロデュースします。



■背景と特徴

婚活において第一印象は極めて重要な要素です。

ナレソメではこれまで、会員一人ひとりに合わせた活動設計を行ってきましたが、その中で「写真の印象が出会いの機会を左右する」というデータを多数得てきました。

また、取締役でありYouTube登録者数20万人を超えるインフルエンサーのしゅくろーやジョンをはじめ、発信施策やサムネイル設計で培ったマーケティングノウハウを撮影にも応用。SNS時代に適した“戦略的プロフィール写真”の提供を行っています。その知見を活かし、ナレソメstudioでは婚活の現場を熟知したスタイリストとがカメラマンと連携。

プロによる分析に基づくファッションコンサルティングからヘアメイク、撮影までを一貫してプロデュースし、ターゲット層に最適化されたプロフィール写真を提供します。

これまでの表参道店・大阪店に続き、青山店では自然な魅力を引き出す「カジュアル写真」の撮影にも対応。カフェやバーをイメージしたセットで、普段の様子に近い撮影が可能です。

バーをイメージしたセットカフェをイメージしたセット

現在、ナレソメstudioの撮影サービスはナレソメ予備校会員様限定でのご提供となります。

今後は、結婚後のライフステージにも寄り添うフォトサービス展開も予定しています。

■ コメント（代表取締役 宇波 豊）

「婚活の第一印象は、プロフィール写真から始まります。

ナレソメstudioは“見た目を整える場所”ではなく、“出会いの可能性を最大化するための戦略的スタジオ”です。SNSやYouTubeで磨かれた発信力を婚活支援に還元し、“選ばれる写真”を生み出していきます。いずれは、マッチングアプリのプロフィール写真撮影への展開も視野に入れています。」

■「ナレソメstudio」専用サイトを公開

青山店のオープンに伴い、ナレソメstudio専用サイトを公開いたしました。

サイトでは以下の内容をご覧いただけます。

・新スタジオ内観の紹介

・メイン写真・カジュアル写真の撮影のポイント

・ファッションコンサルティングの解説

・撮影の流れ紹介

・実際の成婚者のフォトギャラリー

・お客様インタビュー

婚活写真専門スタジオ ナレソメstudio(https://naresome.co.jp/studio/)

■ナレソメ予備校とは

「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」をコンセプトとしている成婚率82.1%※を誇る結婚相談所です。

社員全員が「結婚はゴールではなくスタートである」と捉え、「50年続く長期的に幸せな結婚を実現する」というミッションを掲げています。

※1 2025年2～7月の成婚者数実績に基づく平均値

結婚相談所2.0 ナレソメ予備校(https://naresome.co.jp/yobiko)

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレソメ(https://naresome.co.jp/)

〒107-0061

東京都港区北青山3丁目2-5NH青山ビル5階

電話番号： 050-5445-7612

設立年月：2023年3月