奥村印刷株式会社

奥村印刷株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：奥村文泰）は、2025年10月7日（火）から10日（金）まで東京ビッグサイト（国際展示場）で開催された「JAPAN PACK 2025」において発表した、新製品「beakx（ビークス）」がJAPAN PACK AWARDS 2025の包装資材関連カテゴリーで最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

■ 受賞製品「beakx」について

10月8日の授賞式の様子（右側：奥村印刷 山田秀生）

受賞した「beakx」は、当社の特許取得済み技術である折り紙食器「beak」を応用し、従来のパッケージに「ミシン目」と「折り曲げ用スジ」を施すことで、"箱から皿になる"機能を付加した画期的な製品です。

本アワードでは、特に「beakx」が持つ下記の点が、審査委員会より高く評価されました。

■ 開発担当者からのコメント

＜最優秀賞評価ポイント＞- 革新的な独自技術：紙の反発力を利用した独自のロック機構（特許取得済み）により、糊やハサミを使わず、誰でも簡単に頑丈で外れない皿構造を実現した点。- 高い社会貢献性（SDGs・防災）：食器が不足しがちな災害時の備蓄食と組み合わせることで、「食品＋皿」として機能し、洗い物不要で水資源の節約に貢献する点。原料にFSC森林認証紙を採用し、本社クリーンルームで再生エネルギー100%の電力で製造する、徹底した環境配慮。- 市場における新規性：「他に類似するものがなく、新規性と独自性が高いパッケージ」として、従来の包装の枠を超えた高付加価値性を提示した点。

奥村印刷株式会社 取締役常務執行役員 山田 秀生

この度、包装業界の権威あるアワードで最優秀賞をいただき、大変光栄に感じております。「beakx」は、「パッケージを、単なる容器ではなく、生活インフラの一部にできないか」という発想から、私が一貫して開発を進めてきたものです。

特に、日本が直面する災害リスクや、世界的なSDGsへの関心の高まりを受け、「安心を包む」という新たな使命を紙パッケージに持たせることができたと確信しています。この受賞を機に、国内外の食品メーカー様、防災関連企業様との連携をより一層強化して「beakx」の普及とグローバル展開を推進してまいります。

■ JAPAN PACK AWARDS 2025 出展概要

・ 展示会名：JAPAN PACK 2025

・ 会期：2025年10月7日（火）～10月10日（金）

・ 会場：東京ビッグサイト（国際展示場）

・ 当社ブース番号：東7ホール 7-122（展示は今月10日まで）

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

奥村印刷株式会社 コミュニケーションプロデュース本部

担当：藤枝 鋼至郎（副本部長）

住所：〒114-0005 東京都北区栄町1-1（王子本社）

Eメール：beakx@okum.jp

電話：070-6573-7346

奥村印刷株式会社について

奥村印刷株式会社は、1947年（昭和22年）に設立された総合印刷会社です。出版印刷物や情報サービスに加え、パッケージ、ディスプレイ、イベント、ノベルティなど幅広い事業を展開しています。2022年12月にはクリーンルームを設置し、「折り紙食器beak」の製造を開始するなど、革新的な製品開発にも注力しています。

奥村印刷株式会社

会社名：奥村印刷株式会社

https://www.okum.net/

設立：昭和22年9月3日

本社所在地：〒114-0005 東京都北区栄町1番1号

代表者：奥村文泰

事業内容：

【印刷事業】

商業印刷／出版印刷／事務印刷

【クリエイティブ事業】

企画・編集・デザイン

【デジタル事業】

WEB・システム制作

【SP関連事業】